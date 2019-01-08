彭欣怡．再不疯狂就老了 我从小就很喜欢迪尼斯的米奇，以往只是观看电视卡通，但直到出来社会工作，有一定的经济能力后，看着有出国游学朋友在迪斯尼乐园的照片后，自己也不禁希望能到迪斯尼乐园，在城堡前拍一张照片，实现那鲜有的少女梦。

我从小就很喜欢迪尼斯的米奇，以往只是观看电视卡通，但直到出来社会工作，有一定的经济能力后，看着有出国游学朋友在迪斯尼乐园的照片后，自己也不禁希望能到迪斯尼乐园，在城堡前拍一张照片，实现那鲜有的少女梦。

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最近，和闺蜜策划了到东京迪斯尼乐园之游，因为正欢庆35周年的纪念，趁有便宜机票便仓促决定来一次出走，但无论如何，前往迪斯尼乐园的梦终于可以实现，让我其中一项在“人生必达成”的愿望清单中，能打个勾。

再过几天就要出发了，群组里的讯息不断，大家都是满心期待，或许迪斯尼是大家儿时的偶像，所以都期待在迪斯尼乐园里和卡通人物合照的一刻。也或许，大家都感觉，再不疯狂就老了，何况当大家都想去的时候碰巧适逢5年一次的周年纪念庆典，所以不妨疯狂和任性一次，也在这座梦幻的乐园里，纪念我们那超过15年的友情岁月。

可能在很多人眼中，我们这趟旅程也称不上“疯狂”，只需买一张机票和入门票就行了。可在我的认为，我们的疯狂在于那份勇气和激情。

有人和我说，先好好编排你的人生，趁现在努力，日后的好日子可多，想去哪儿玩就去哪儿，不好吗？并非不妥，但或许再过5年，那一份岁数已让你提不起勇气，戴着米奇的耳朵在城堡前拍照，或许那时候的那个心态，你会更向往悠闲自在的旅程，也不会再研究先该玩那种机动游戏，因为你已完全没有心思玩了。何况，我们并不能预测未来。

元旦那天，香港网媒发布了一则新年愿望的短片中，其中一名受访者的年轻人表示，新年愿望是每年能旅行6次，否则如何做到“工作与生活平衡”（work life balance）。当然，每年旅行6次可能比较难达成，不过工作于生活平衡的概念，也是时下大多的年轻人追求的态度。

这样的态度，也并不代表不为日后着想，这个时代，通膨比一切都快，也不是靠省吃省用就能很快买得起房子，何不，以自己最能负荷的方式看看外面的世界，看看别人对腻了的世界，最终，自己会发现，家乡才是自己想要抵达的目的地。

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也许当家都听腻了活在当下，但总比活在别人的建议下，自己却做不了主来得更自在快活。往后我们无法预测会怎样，那就趁自己认为该疯狂时，就彻底地疯狂一次。