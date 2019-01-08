48学童成首批新生．庇小学前班开课了 瓜拉庇朥中华华小学前教育班正式开课，48名学童今早到该校报到，成为庇小学前教育班的第一批新生。

黄修溧（右二起）、沙鲁丁、郑丽缤、林胜及陈清治与2名教育署官员互相交谈。（图：星洲日报）

（森美兰．庇朥7日讯）瓜拉庇朥中华华小学前教育班正式开课，48名学童今早到该校报到，成为庇小学前教育班的第一批新生。

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陈清治：拟耗资2万建2亭子

董事长拿督陈清治指出，由于该校是在2018年年终才获得批准开办学前教育班，所以校方要在短时间内召集学生、购买学习设备等，但最终还是打造出一个舒适的环境让学生上课。

他说，半个月的时间筹备是十分的紧凑，但在董家教及校友会的通力合作下，购买桌椅及厨房设备，好让学生能在适当的环境下学习。

有关的学前教育班是免费让学生上学，学生不需缴付任何的学费，甚至也准备早茶及下课食物供应，而上学的用具家长可以选择校内外自行购买，校服则是规定白色上衣与深蓝色的长裤。

他也说，董事部计划花费2万令吉建造2座亭子让学前教育班的学生休息乘凉，同时也能让学生在亭子等待家长的载送。

他希望学前教育班的人数可以逐渐的增加，该校的目标是开办3班的学前教育班，如今只有2班，还有一班约25人可以登记成为学生之一。

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吴茂卿：超过51人可开3班

校长吴茂卿披露，学前教育班新生人数共48人，分别是6岁17人及5岁31人，所以只能开2班，而只要超过51人便可以开办第3班，希望近日以来能继续获得家长将孩子送到该校上学，以便顺利开办第3班。

她吁请家长与师长要多沟通，互相配合，互相的交流，才能促进彼此之间的联系，同时也深入了解孩子在校的近况。

庇<6725>教育署官员沙鲁丁表示，庇<6725>47所小学当中，9所华小、2所淡小及32所国民小学，而其中开办学前教育班的学校有31所，共开40班。

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他说，学前教育班是让4至6岁的小孩子学习如何面对小学生的生活，同时也吸收到更所的知识，为将来进入小学做好准备。

当天出席的嘉宾有庇小副董事长林胜、董事部财政郑丽缤、董事黄修溧、家协副主席刘国聪与理事卓丽玲及教育署官员等。

庇朥学前教育班正式开课，获得48名儿童及家长出席报到日活动。（图：星洲日报）

庇朥教育署官员在陈清治（右一）的带领下，巡视学前教育班的课室。（图：星洲日报）