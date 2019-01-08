唤起80后、90后记忆．BLUE确定来马开唱 英国美声男团BLUE将于3月3日来马开唱，消息刚释出，立刻唤起80后、90后记忆！

（八打灵再也8日讯）英国美声男团BLUE将于3月3日来马开唱，消息刚释出，立刻唤起80后、90后记忆！

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上个月BLUE曾于其官方脸书专页宣布将举行巡回演唱会，当时只宣布新加坡站，在大马粉丝的引颈长盼之下，主办方KC and Friends于5日下午在脸书宣布《BLUE Live In Malaysia》将于3月3日，晚上8时30分在PGRM宏愿礼堂举行，让80后、90后粉丝雀跃不已。

BLUE于2001年成军，成员包括唐肯（Duncan）、（Simon）、安东尼（Anthony）、李赖恩（Lee Ryan），当年以一首《All Rise》红遍全球，今年7月成功集团千金婚宴更邀请BLUE担任婚礼歌手。

可惜好景不常，历经短暂解散后于2011年重组复出，声势已大不如前，除李以外其他3人皆在2014年时，相继被报道出破产的消息。他们于2013年受邀合体参加《The Big Reunion》音乐节目，再次勾起粉丝们的回忆，像后巷男孩（Backstreet Boys）、西域男孩（Westlife）等也因该节目先后复出，并举办巡回演唱会。

《BLUE Live In Malaysia》票价为598令吉（VVIP）、398令吉（VIP）、258令吉（CAT1）、208令吉（CAT2）、158令吉（CAT3）以及98令吉（CAT4），欲购票的粉丝可到myticketasia网站查询。