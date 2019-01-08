不堪压力舆论主席公开澄清．“清真寺理会没毒狗” 疑不堪网络舆论压力，清真寺理事会主席召开新闻发布会，声称自己和该清真寺理事会皆与毒狗事件无关。

莫哈末阿斯纳（右）在莫哈末道菲陪同下召开新闻发布会，声称自己和清真寺理事会皆与毒狗事件无关。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉7日讯）疑不堪网络舆论压力，清真寺理事会主席召开新闻发布会，声称自己和该清真寺理事会皆与毒狗事件无关。

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近日芙蓉新那旺薰衣草高原（Lavender Heights）花园发生狗只遭毒死的事件，随着某个居民协会WhatsApp群组的谈话内容外泄，“放毒者”疑是当地一间清真寺的理事会主席莫哈末阿斯纳。

今午，莫哈末阿斯纳在森州行政议员莫哈末道菲陪同下公开澄清，声称无论是自己或清真寺理事会，皆与毒狗事件无关。

道菲：交警方调查

莫哈末道菲指出，据了解，中毒身亡的狗只有数只，其中一只倒毙的地点距离当地清真寺大约500公尺，事件被揭发后，有人指清真寺理事会成员涉及毒狗行为，并对他们进行言语攻击。

“针对此事，理事会主席和秘书已主动报案，并配合警方录取口供，根据我所收集到的资讯，毒狗事件与清真寺理事会成员无关，而案件已交由警方调查，希望民众稍安毋躁。”

他呼吁公众保持冷静，勿将事件牵扯到种族和宗教课题，作为多元民族国家，人民要互相包容、和睦共处，别因为此事而起争执，甚至互相敌视。

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“这种行为无关种族和宗教，伊斯兰教义也教导穆斯林要行善，不只是对人类友善，对待动物也要有爱心，狗也是有生命的，我们要善待它们。”

毒狗行为错误

他强调，毒狗的行为非常错误，森州政府已承诺会解决流浪狗的问题，那就交由官方去执行，民众应给予他们时间和空间去解决，不该擅自采取行动。

“我知道，薰衣草高原花园的居民饱受流浪狗的问题困扰，比如被狗追或咬伤，而官方有积极与非政府组织商量，寻求双赢的解决方案，政府会以人民的安全为首要考量。”

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他说，其实大部份住宅区都面对流浪狗问题，只要有食物来源，流浪狗就会逗留，但同时令当地居民感到不安。目前，州政府正物色合适地点，打造流浪狗收容所。

阿斯纳：投诉流浪狗没下文

莫哈末阿斯纳解释，薰衣草高原花园的居民当中，95%为巫裔，曾有小孩被流浪狗追而不慎跌伤，也有人遭流浪狗咬伤，大家不知如何是好。

“其实早在509大选前，我们有向国州议员投诉，但没有下文；后来也曾向地方政府投诉，他们就和兽医局互相推卸责任，如今只能希望州政府替我们解忧。”

据知，毒狗事件被揭发后引起争议，开始有人在社交网站发布消息指莫哈末阿斯纳涉及在内，并对其展开人肉搜索，相信是不堪舆论压力，他公开否认指控。