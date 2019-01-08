公正党印裔男党员被砍·急救后1小时宣告不治 一名公正党印裔男党员昨日下午5时左右，遭3名印裔凶徒持巴冷刀乱砍，结果被送往沙亚南医院急救后1小时宣告不治。

死者迪亚胡。

（雪兰莪．巴生8日讯）一名公正党印裔男党员昨日下午5时左右，遭3名印裔凶徒持巴冷刀乱砍，结果被送往沙亚南医院急救后1小时宣告不治。

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据了解，死者之前在公正党党选中，曾竞选沙亚南公青团理事一职。

沙亚南警区主任巴哈鲁丁助理总监表示，警方于下午5时16分接获一名印裔男子的投报，指死者迪亚胡（30岁，工厂经营者）在居住的沙亚南第7区PKNS组屋下，疑被3名共乘1辆银色普腾华佳的印裔凶徒伏击，手持巴冷刀将他乱砍。

“警方接获消息后，立刻派人到现场查案和追缉嫌犯下落。”

他说，当时，迪亚胡的脸部、后脑勺、右手及双脚都有伤，被民众送往邻近的沙亚南医院急救。

“然而，伤势过重，迪亚胡最终在急拯室抢救中，被证实死亡。”

他指出，死者已婚，和任职书记的妻子育有1名9个月大的女儿。死者尸体现已被送往进行解剖。

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他表示，警方目前将以多角度调查凶徒干案的动机，并全力追缉嫌犯助查。警方将援引刑事法典第302（谋杀）条文，调查此案。

“任何人若目睹事发经过和掌握任何有利线索，请到附近警局或者向查案官威尼斯古马（012-8377756）提供情报。沙亚南警区电话为：03-55202222。”