城市公园肯德基失火．消拯员及时灭火无伤亡 芙蓉新城城市公园肯德基快餐店失火，所幸消拯队及时到场灭火，没有造成人命伤亡。

火势从货仓蔓延至厨房，事发后现场一片狼藉。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉7日讯）芙蓉新城城市公园肯德基快餐店失火，所幸消拯队及时到场灭火，没有造成人命伤亡。

广告

这宗火灾是于今早10时许发生，事发当时，该快餐店正在营业，突然火警铃声响起，职员才惊觉店面货仓着火了。

用灭火器灭火无效

事发地点隔壁的必胜客（Pizza Hut）餐厅职员罗丝指出，该餐厅于早上11时开始营业，事发当时她和同事正在店里打点一切，忽然听到火警铃声响起。

“起初，我们还以为肯德基快餐店正在进行火警例常检测，不料当我们出外查看时，发现隔壁单位后方冒出滚滚浓烟，我们吓了一跳，马上拿来灭火器协助灭火。”

然而，火势不但没有被扑灭，反而持续蔓延，肯德基快餐店的职员立即向消拯局投报，而他们也自行疏散到安全处。

消拯局：货仓是失火源头

广告

芙蓉新城消拯局局长兼行动主任莫哈末阿斯里指出，当局于早上10时50分接获投报，第一时间派队施援，并于早上10时52分钟后抵达现场、3分钟内控制火势。

“失火的源头是餐馆货仓，里面存放了包装纸盒、纸袋、面粉、食油等，而厨房也有一部份被熏黑，所幸火势很快被扑灭，没有造成更严重的后果。”

他说，消拯队出动3辆消防车及大约20名消拯员参与行动，至于失火范围及原因，则有待进一步调查。