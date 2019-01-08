李光耀故居风波．总检察署：李显扬妻个案提至律师公会 总检察署将李显扬妻子林学芬可能专业行为失当的个案提呈至律师公会，与当局处理其他类似事件的方式一致，而纪律审裁庭会展开聆讯，因此当局将不进一步发表评论。

李光耀家人2001年共进晚餐。建国总理李光耀（右二）左手边起坐着妻子柯玉芝、女儿李玮玲、长孙女李修齐（背对镜头）、幼子李显扬与妻子林学芬（位置被遮挡）、长媳妇何晶及长子李显龙。（档案照）

（新加坡8日讯）总检察署将李显扬妻子林学芬可能专业行为失当的个案提呈至律师公会，与当局处理其他类似事件的方式一致，而纪律审裁庭会展开聆讯，因此当局将不进一步发表评论。

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李显扬昨晚（7日）在脸书发文，反驳总检察署。他称，父亲的遗嘱向来是由李及李律师事务所处理，而非林学芬，并且质疑总检察署为何在今年匆忙追究此案。

针对总检察署指林学芬拒绝做出回应，李显扬也指这并不属实，并呼吁总检察署公开所有信件往来。

总检察署今早针对李显扬的脸书贴文作出回应，指出摩根路易斯—腾福（Morgan Lewis Stamford LLC）律师事务所律师林学芬可能专业行为失当的个案，已根据法律提呈至律师公会，并且与总检察署如何处理其他律师涉嫌专业行为失当的案件一致。

总检察署也说，由大法官委任的纪律审裁庭会展开聆讯，根据律师专业法令，林学芬可向纪律审裁庭做出陈述。因此，总检察署将不会就这起事件进一步发表评论，并提醒各方避免影响这起事件的聆讯。