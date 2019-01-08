Burberry赵薇广告挨批．网民：全家福变惊悚海报 无论如何，“Burberry中国新年”已证明赵薇和周冬雨这2名代言人炮制出来的话题奏效，在微博已有超过155.5万人点击，累计8.1万人讨论，恶搞P图也在网上疯传。

（中国．北京8日综合电）意大利名牌Dolce&Gabbana（DG）辱华风潮一发不可收拾后，近日英伦奢侈品牌Burberry发布一系列庆祝中国农历新年的广告“摩登新禧”也被“围攻”，遭中国网民批评一点喜庆感也没有，质疑Burberry是不是对“喜庆”有什么误解，似乎要步上DG的后尘。“看来真是又一个大牌奢侈品牌和中国的文化元素有点水土不服”、“这比DG更夸张的片。好像在暗示明年不好预兆，太毒了。”无论如何，“Burberry中国新年”已证明赵薇和周冬雨这2名代言人炮制出来的话题奏效，在微博已有超过155.5万人点击，累计8.1万人讨论，恶搞P图也在网上疯传。

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Burberry于本月3日发布新宣传片，在官方微博写道：“2019中国新年广告大片‘摩登新禧’正式发布，赵薇与周冬雨以品牌代言人身份，携手演绎阖家团圆照，互相依偎，亲密无间。”不过，该宣传片一出，网民纷纷留言：“只有我觉得全家福一点都不温暖么？像恐怖片，各怀鬼胎，冷漠无情”；“整个宣传片的氛围，怎么都向人们传着一种‘丝丝寒意’的感觉，全家福这画风看起来着实诡异呀！”

有网民索性将Burberry宣传照片与恐怖电影《京城81号》海报相提并论，指全家福聚在一起的表情并不快乐，整体暗灰色调让人看着非常诡异，作为家里的长辈嬷嬷并没有因为一家人的到来感到半点开心。有网民看到全家凝视着祖母的宣传照写道：“一家人准备杀死超级富有的嬷嬷（祖母）吗？似乎一场争产风暴蕴酿着杀机。”更有者表示，“就算在外国也不会拍这气氛的片子贺新年，太装聋扮哑了。好像丧礼一样。”

有中国媒体随后刊文提出质疑，可能为了符合奢侈品“高档”的定位，照片里面的人一个个都冷着脸，丝毫没有过年喜庆的气氛。在莫名其妙的布景前，虽然一家人也穿红色主题的衣物，整体晦暗的色调好像也并不关中国新年什么事。不过，也有网民持相反意见，盛赞赵薇“这是美丽的姐姐，还是帅气的哥哥”、“Burberry太会选代言人了，赵薇的气质和品牌相得益彰，太好看了。”中国时尚网则赞道：“英伦风融合中国传统文化，古典又时髦。”