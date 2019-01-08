仙股沙布拉能源涨半仙‧马股先涨后跌1.63点 虽然隔夜美国股市收高，但是大马股市缺乏催化剂，导致早上的马股走势先涨後跌。

（示意图）

（吉隆坡8日讯）虽然隔夜美国股市收高，但是大马股市缺乏催化剂，导致早上的马股走势先涨后跌。

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截至中午12点30分休市，富时综合指数报1677.54点，下跌1.63点。

富时全股项指数报11,493.02点，跌6.20点；富时创业板指数下挫43.19点，报4351.43点。

下跌股381只，上升股277只，平盘股329只；成交量达13亿6000万股，总值8亿2433万令吉。

大马机场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）报7令吉94仙，下跌6仙。

顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）报5令吉零8仙，下跌22仙。

蓝筹股马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）升1仙，报9令吉47仙。

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国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）报9令吉，扬升7仙。

IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）挂5令吉61仙，上涨5仙。

联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）报5令吉68仙，升4仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）报24令吉66仙，跌4仙。

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国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）下跌6仙至13令吉88仙。

昨日才刚上市并以溢价姿态挂收的永进控股（DPIH,0205,创业板消费产品服务组）今日跟随大市下跌仙，报26仙。

热门股阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）升半仙，报15.5仙。

刚获得价值7.6亿令吉合约的仙股王沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）上涨半仙，挂29仙。

亚航X（AAX，5238，主板贸服组）下跌2仙，报28.5仙。