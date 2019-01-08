英禄投资中国·入主汕头货柜码头 中国媒体报道，潜逃海外的泰国前总理英禄已于2018年12月出任广东汕头国际集装箱码头有限公司法定代表人及董事长。但原占股70%的香港和记对此没有回应，该公司官网资料也未更新。

（图：法新社/《朝日新闻》/ YASUHIRO SUGIMOTO）

（中国．北京8日电）中国媒体报道，潜逃海外的泰国前总理英禄已于2018年12月出任广东汕头国际集装箱码头有限公司法定代表人及董事长。但原占股70%的香港和记对此没有回应，该公司官网资料也未更新。

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澎湃新闻报道，汕头集装箱码头成立于1994年，注册资本金8800万美元。目前股东及出资资讯仍显示（香港）和记港口汕头有限公司为大股东占股70%，汕头招商局港口有限公司占股30%。后者为招商局港口发展（深圳）有限公司与汕头市国资委合资成立。

但工商变更资讯显示，2018年12月12日汕头集装箱码头法定代表人由林达奇变更为Yingluck Shinawatra；后者正是泰国前总理英禄的英文名。

汕头港是中国沿海25个国家级主要港口之一，也是广东五大枢纽港之一，现有7个港区，全港货物吞吐量达5000万吨，货柜吞吐量达130万TEU（国际标准箱单位）。汕头港是珠三角、长三角、渤海湾等沿海经济中心之外为数不多的超百万标箱港口。

1993年，李嘉诚和记港口集团有限公司旗下香港国际货柜码头有限公司（HIT）与汕头港务局共同成立汕头国际集装箱码头有限公司，是汕头港最早的专业货柜码头。

据报道，2018年10月，在新加坡上市的和记港口信托曾公告称，和记港口有意出售其持有的汕头集装箱码头70%股权。

目前，汕头国际集装箱码头有限公司官网仍显示该公司是和记港口集团有限公司成员，和记港口官网则已删除汕头国际集装箱码头相关资讯，母公司长江和记实业有限公司未对出售消息做出回应。

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英禄生于1967年，祖籍中国广东省梅州市，与其兄长塔信（Thaksin Shinawatra）均担任过泰国首相一职。

在2011年的泰国大选中，英禄成为泰国第一位女首相，但上任后推出的稻米补贴政策遭抨击与调查。2017年8月，英禄潜逃海外。隔月，泰国法院以渎职、纵容腐败等罪名判处她有期徒刑5年并发布通缉令。

英禄流亡海外迄今，已数度被报道与其兄在中国境内活动。

（中央社．编辑：翟思嘉/杨升儒）