印度科学大会现讲者发惊人言论·称干细胞研究源自古代印度 印度当地一个大型科学会议上有不少讲者发表惊人言论，包括质疑牛顿和爱因斯坦等知名科学家的理论，又声言数千年前古代印度教徒已发明干细胞研究。印度科学家批评涉事学者的言论，会议的主办方亦跟有关“伟论”划清界线。

（印度．新德里）印度当地一个大型科学会议上有不少讲者发表惊人言论，包括质疑牛顿和爱因斯坦等知名科学家的理论，又声言数千年前古代印度教徒已发明干细胞研究。印度科学家批评涉事学者的言论，会议的主办方亦跟有关“伟论”划清界线。

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主办方不认同讲者理论

年度印度科学大会（Indian Science Congress）上周四至本周一举行，由印度总理莫迪主持开幕礼。报道称，印度神话和基于宗教的理论近年愈来愈成为会议议程的一部份，但专家称，今届讲者言论更耸人听闻。南印度安得拉大学校长拉奥（G Nageshwar Rao）引述古印度教文献称，文字纪录显示数千年前印度已发现干细胞研究；又指古印度史诗《罗摩衍那》里的一个魔王，有24种飞机和一个跑道网络，位置在现代的斯里兰卡。

泰米尔纳德邦科学家克里希南（KJ Krishnan）更称，牛顿未能理解引力排斥力，爱因斯坦的理论有误，又称重力波应以当今印度总理命名，改名为“莫迪波”。

BBC∶莫迪上场后伪科学入主流

批评者指出，古籍虽然有价值，但声称古籍包含现代科学是荒谬的。大会主办机构秘书长马图尔（Premendu P Mathur）称极度关注这些言论，他表示大会不赞同有关理论。

BBC称，印度一方面拥有优秀的科研传统，但同时又有以神话取代科学的传统，而民族主义者莫迪上台后，伪科学更开始进入主流。莫迪2014年曾向一班医疗人员讲述象头神的故事，以证明古印度已有整容手术。拉贾斯坦邦教育部长2017年表示，牛是世上唯一会吸入和呼出氧气的动物。

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（明报综合）