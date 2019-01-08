百万遗产援金捐作公益 . MH17空难家属献大爱 （古晋8日讯）马航MH17客机遭炮弹击落惨案，古晋罹难者的家属展现“大爱”，把罹难者约百万令吉积蓄和所获之援助金悉数捐献出去，作为兴建Al-Ghazali祈祷室之用。

位于柏特拉再也德波路Al-Ghazali祈祷室，部分建筑经费是由MH17空难古晋罹难者家属捐助。

（古晋8日讯）马航MH17客机遭炮弹击落惨案，古晋罹难者的家属展现“大爱”，把罹难者约百万令吉积蓄和所获之援助金悉数捐献出去，作为兴建Al-Ghazali祈祷室之用。

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生前为儿女储蓄100万

罹难者阿丽莎卡查里的家属决定，把阿丽莎生前为儿女储蓄的约100万令吉以及外界提供的援助金全部捐献。

MH17空难于2014年7月17日发生，当时从荷兰首都阿姆斯特丹飞往吉隆坡的MH17客机，不幸在途中遭炮弹袭击，造成283名乘客及17名机组人员全部罹难。

晋一家六口罹难

罹难者当中有6人来自古晋，分别是一家人即阿丽莎卡查里、其丈夫丹比吉依、4名儿女分别是莫哈末阿菲、莫哈末阿菲查尔、玛莎阿兹美娜、莫哈末阿菲鲁兹。

空难发生迄今已约4年，不过，伤痛依然烙印在死者家属的脑海里，一直怀念逝世的亲人。为了纪念罹难者，阿丽莎的婶婶莎尔玛发动一项义举，即将罹难者的积蓄和所获得之援助金捐献出去，充作兴建祈祷室之用。

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莎尔玛昨日接受星洲日报访问时表示，这是家属的一份心意，也体现伊斯兰教义的大爱，让罹难者的灵魂得到上苍的保佑，藉此纪念亡者。

她说，经家属商议后，决定把阿丽莎生前为儿女储蓄的约100万令吉，以及外界提供的援助金等，全部捐作兴建位于柏特拉再也德波路Al-Ghazali祈祷室用途。

她称，祈祷室地段是属于宗教局，有关捐款是充作祈祷室的建筑工程费用。

（新闻来源：砂拉越星洲日报。田诗其／报导）