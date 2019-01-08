印军越界绑架砂人案．总警长：与军方调查 全国总警长丹斯里弗兹表示，基于案件仍在调查中，因此无法透露该两名犯案的印尼籍军人是否将在我国被控。

（砂拉越．古晋7日讯）针对去年12月23日印尼军方在巴莱林吟的马印边界地区甘榜达瑙末里京（KpgDanau Melikin）绑架本地居民案件，我国警方目前仍与军方联手展开调查。

广告

全国总警长丹斯里弗兹表示，基于案件仍在调查中，因此无法透露该两名犯案的印尼籍军人是否将在我国被控。

“警方绝对不允许邻国军人及民众闯入我国领域。”

弗兹今日主持国家英雄勋章颁发仪式后，在一项新闻发布会时指出，警方已采取所有的措施，目前只等待全国总检察长的报告及指示，便会进行下一步行动。

同时，警方更已积极地在边界处展开防范措施，但由于边界安全涉及多方势力，包括大马皇家陆军及砂拉越政府，因此需要多方面合作，以免有类似案件再发生。

警希望3法令获保留

另一方面，针对内政部表明将保留2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SO S MA）、2013年防范罪案法令（POCA）及2015年反恐法令（POTA），弗兹表示，大马皇家警察确实希望相关法令获得保留。

广告

他认为，我国仍需相关法令来控制境内的安全及和平。尽管许多人不满这项结果，但若没相关法令的保护，最终人民的安全将受到威胁。

无论如何，他表明，若任何单位或人士不满这项结果，警方将交由有关执法单位来处理，毕竟，内政部已针对此事成立委员会进行检讨。

他称，警方交由内政部来改善现有的法律，至于大马皇家警察方面则已表明立场，我国仍需这3项法令来维护国家的安全。