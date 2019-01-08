限期内没缴付控上庭．逾期一周罚款加倍 文冬市议会目前采取严厉行动对付没有营业执照的流动小贩，如果在限期内没有缴交罚单，更会被提控上庭，现在已有多名小贩被控，罪成所面对的罚款高达500至800令吉。

执法人员提醒梁世富（右二）在期限内缴还罚单。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬7日讯）文冬市议会目前采取严厉行动对付没有营业执照的流动小贩，如果在限期内没有缴交罚单，更会被提控上庭，现在已有多名小贩被控，罪成所面对的罚款高达500至800令吉。

广告

随着华人农历新年到来，市议会执法人员在巴刹、周日早市集、文化街和玻璃口巴刹早市集等地展开了突击检查行动，一旦发现商贩没有在该地点摆卖的营业执照，将会马上发出罚单。

据了解，每张罚单是50令吉，限定在一个星期内前往市议会缴还，如果逾期在14天内缴还是100令吉，超过14天在30天内缴还是250令吉，如果顽固不灵没有缴还，当局将通过法庭追讨。

潘志明：不同地点摆摊须不同执照

针对此事，文冬小贩小商公会总务潘志明受询时坦言，市议会最近严厉执行任务对付没有缴交罚单的商贩，吁请商贩会员必须加以注意。

“有2名小贩没有营业执照摆卖接获了罚单迟迟没有缴还，结果最近被控上庭，每人罚款500令吉，有一名马来小贩更被罚800令吉。”

他表示，每个小贩摆卖的地点都有个别的营业执照，比如在3个不同地点摆卖就要申请3个执照，否则一旦被取缔将面接获罚单。

广告

他也说，其实这条例早已有，只是市议会过去没有采取严厉对付行动。

到玻璃口早市催促小贩缴罚单

市议会执法组人员今早也到玻璃口早市集巡察和发出通知给没有缴交罚单的小贩，以便尽快缴还，避免被控上庭。

服装小贩梁世富表示，他上星期在加叻无执照摆卖，执法人员当场开罚单给他。

广告

他表示，执法人员今日提醒他尽快缴还50令吉的罚单，一旦超过7天，罚款额将增加到100令吉。