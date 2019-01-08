宗教场所禁烟 ． 神庙佛堂未接指示 针对宗教场所包括神庙也属于禁烟区一事，本地一些神庙与佛堂未接获卫生部明确的禁烟指示

（诗巫8日讯）针对宗教场所包括神庙也属于禁烟区一事，本地一些神庙与佛堂未接获卫生部明确的禁烟指示，不过他们皆认为宗教场所原本皆属于庄严场所，烟民都会自发性的给予配合，不会在庙内或佛堂内吞云吐雾。

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诗巫佛教居士林发言人受访时指出，虽然未接获明确的禁烟指示，但是佛堂有自己的规定，凡是在佛堂室内，包括大殿、礼堂、食堂及厨房等都是禁止吸烟，而烟民皆有自我意识，不会在佛堂内吸烟。若有烟民在佛堂户外吸烟，通常我们都不会多加理会。



有者也质疑佛堂也有烧香，既不是也会产生烟雾。他指出，其实佛堂在用香方面很少，只有1支或2支，且是用小香。对于佛教徒而言，在佛前供“花、香、灯、果”是礼佛重要的基本仪式，因此佛堂若要禁烧香是一件非常困难的事。



“卫生部执行扩大禁烟区，对烟民或非烟民都是好事，烟民可以借此减少吸烟或戒烟，非烟民也可以减少吸二手烟，对两者的健康都有好处。”



此外，诗巫凤凰山二霸王公庙发言人指出，该庙未曾发现烟民在庙宇内吸烟的情况，不过出于对神明的尊重，烟民理应不应该在庙内吸烟。