彭产业估价利率调涨．门牌税涨逾20% 门牌税调涨来得不是时候，彭亨州政府批准地方政府调涨各区的产业估价利率2%及以下，在百乐县造成门牌税大幅度调涨，在原产品价格低迷之时增添了人民的负担。

店屋产业估价利率增1.5%，门牌税比之前增加100余令吉。（图：星洲日报）

（彭亨．直凉7日讯）门牌税调涨来得不是时候，彭亨州政府批准地方政府调涨各区的产业估价利率2%及以下，在百乐县造成门牌税大幅度调涨，在原产品价格低迷之时增添了人民的负担。

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百乐市民陈先生透露，他日前到县议会缴付两间家的门牌税，一间门牌税从原先55令吉35仙增至67令吉65仙，另一间则从77令吉55仙增至96令吉80仙，门牌税涨幅为22.22%和24.82%，这对居民是一项负担。

此外，也有陈姓商家近期去缴付门牌税时，得知产业年度估价利率从原本的5.5%调涨1.5%至7%，导致所缴付的门牌税从418令吉增加至532令吉（暴增约25%）。

梁耀雯：调涨不合时宜

直凉州议员梁耀雯说，彭亨州行政议会于去年杪通过调涨州内的产业估价利率，利率涨幅为住家1%，店屋1.5%，工业区2%，百乐同样也不能幸免。

她说，有关调涨不合时宜，尤其彭亨人民正面临油棕和橡胶价格低迷的时候，调涨门牌税增加了人民的负担，她将向县议会了解情况和反映民情。

“县议会如果要调涨，必须确保地方上发展有所提升，例如直凉淡马鲁路市区的路灯时常失灵，投诉一段时间后才来维修，但维修不久又失灵，希望地方政府可以关注地方基本设施问题，调涨门牌税，地方人民的福利也应该有所提升。”

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邓福乐：应逐年微幅调整

百乐县中华工商会会长拿督邓福乐说，门牌税涨幅不能够一下调涨太高，对民众是很大的负担，比较可以接受的做法是逐年微幅调涨，如10%，而不是突然暴涨25%。

“现在市道不佳，经济不景，行情可以说比去年还差，如果这时候又大幅度增加门牌税，民众肯定感到失措和埋怨。”