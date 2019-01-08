钟少云．写给中央的苦水 很多朋友私下跟我说，他们已经开始对新政府感到失望。

很多朋友私下跟我说，他们已经开始对新政府感到失望。

广告

我的这些朋友其实蛮体谅希望联盟，知道改革需要时间，有者甚至能理解希盟在其中一两个政策上做出了U转。

但他们无法接受政府在一些课题上，给人感觉只是热衷对政敌赶尽杀绝，而不是从人民的利益角度上出发。

他们说，就算财长不相信马华才砍掉拉曼的拨款，也不应在还未能解决大学种族入学固打制这千年顽疾之时，再制造另一个新的负担，让华社困境雪上加霜。

他们建议，若怕马华滥用拨款，财长大可派数个单位好好监督拉曼。

他们也不讳言，现在开始喜欢看马华在媒体上，如何地用我们以前骂马华的话骂回希盟。

我会把这事态及他们的建议，反映给中央。

广告

我是这样想的：在拉曼拨款事件上，双方是时候坐下来好好谈，而不是继续在报章上你来我往。连南朝鲜都可以握手，中美贸易战也已有好转迹象，拉曼拨款相比之下就显得微不足道了。

除了华教课题外，我还有另一群来自非政府组织的朋友，他们这几天最关心的课题，莫过于恢复地方议会选举了。

他们直言被首相泼了一大盆的冷水，觉得60年的政府被换掉都没暴动，“区区”的一个地方议会选举反而藉口多多。

在恢复地方议会选举的立场上我很赞成，而且我建议应该连县、市长都得直选才行。

广告

其实，大家也别太早失望，因为在首相反对地方选举后，房屋及地方政府部长祖莱达就立刻发表声明，强调她的部门会继续研究各种方案，如比例代表制等，再找出最适合我国的模式。

我对祖莱达很有信心，所以我对这事是蛮乐观的。当下之急，其实是清除县、市议会的贪污滥权。

如果我们能够成立一个有检控权的单位，以审查及监督地方政府的账目及买办，这事当可迎刃而解了。