英足总杯．3年来2度遭狼咬．红军大意失荆州 昨日此间的英足总杯第3圈赛事，英超豪门“红军”利物浦意外在客场1比2败给“狼队”沃尔弗罕普敦，过去3年内第2次（2016/17赛季）输给同一个对手，吞下新年各项赛事2连败，还赔上了后防大将洛夫伦。





克洛普大轮换导致利物浦输球在足总杯出局，这个决定正确与否只有他自己懂了。图示他在赛后安慰旗下弟子沙奇里。（图：法新社）

（英国．沃尔弗罕普敦8日讯）昨日此间的英足总杯第3圈赛事，英超豪门“红军”利物浦意外在客场1比2败给“狼队”沃尔弗罕普敦，过去3年内第2次（2016/17赛季）输给同一个对手，吞下新年各项赛事2连败，还赔上了后防大将洛夫伦。

广告

轮换9人种败因

主帅“渣叔”克洛普本场为红军进行了9人大轮换，这样的结果导致球队全面失控，后防线频频失误难辞其咎，也再次证明了后场指挥官范迪克和主力门将阿利森的重要性。最终，红军继英联赛杯后又一次早早出局，而且是自2010/11赛季后，第一次踢完第3圈就打道回府。

而在利物浦身上收获胜利后，沃尔弗罕普敦再次凸显他们“巨人杀手”本色，该队本赛季面对英超前6队伍，踢了8场比赛取得3胜3和2负的不俗战绩，让人期待这支升班马能带来更多惊喜。

克洛普为失利负责赛后，克洛普谈到球队出局时扛下失利责任，他说：“这是我的责任，对比赛安排做得不好，球员们在场上踢不起节奏。洛夫伦受伤了，具体会休养多久我也不知道。派上16岁小将赫韦尔顶替洛夫伦，大概会有少数非常聪明的人过来告诉我，我对这场比赛不够尊重。”

“实际上与曼市的比赛后，许多球员都因种种原因染上了小病，但面对突发情况，我们不得不做出改变。”

余下赛季，利物浦将集中火力在联赛和欧冠杯淘汰赛争取佳绩，也未尝不是好事，毕竟红军现在是英超领头羊，以4分优势领跑，看到了夺冠的希望。

广告

洛夫伦大腿受伤退场

此役开场第5分钟，洛夫伦因大腿肌肉受伤无法坚持，被替换下场。第38分钟，米尔纳中场停球失误，若塔抢断后捅传，劳乌．吉梅内斯右路奔袭进禁区冷静破门，1比0。下半场第51分钟，利物浦前场围攻，米尔纳攻门被挡，奥里奇在禁区前沿抽射远角破门，1比1。

然而，红军只开心了4分钟就再次丢球，维纳格雷横传，内维斯远射“世界波”破门，帮助主队再次领先，并把优势维持至完场。