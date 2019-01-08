英足总杯．第4圈对垒形势出炉．枪手红魔火星撞地球 赛史以来最成功的两支球队——阿申纳和曼联将正面交锋，他们过去曾经20次杀入决赛，分别赢得13及12次冠军。双方最近一次是在上个月联赛对垒，当时曼联在主场两度落后下2比2逼和对手。不过在本月杪的第4圈开打时，阿申纳坐拥主场出击，占据优势。

阿申纳小将维尔洛克在足总杯第3圈对布莱克浦的比赛中上半场便成功梅开二度，并以19岁138天之龄成为枪手近9年在足总杯破门的最年轻球员。（图：法新社）

（英国．伦敦8日讯）英足总杯第4圈（1月25至28日）抽签结果出炉，除了将上演多场英超球队互撼戏码，其中最瞩目的便是“枪手”阿申纳主场硬碰“红魔”曼联。

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赛史以来最成功的两支球队——阿申纳和曼联将正面交锋，他们过去曾经20次杀入决赛，分别赢得13及12次冠军。双方最近一次是在上个月联赛对垒，当时曼联在主场两度落后下2比2逼和对手。不过在本月杪的第4圈开打时，阿申纳坐拥主场出击，占据优势。

而英超冠军曼市将在主场对阵“红酒”伯恩利，如无意外应能在弱旅身上取胜挺进。托登罕热刺则客场挑战水晶宫，这同时也是伦敦德比。

倒是卫冕冠军切尔西抽到上上签，将在主场迎战英冠球队谢菲尔德星期三或英甲的卢顿。