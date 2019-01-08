政府或重启部分工程‧建筑业域短期获重估 挥别2018年的凄凉悲惨，安联星展研究相信今年建筑业起伏将相对较小，不排除政府可能在经济增长放缓时祭出更多振兴措施，但除非大型工程出现明显的重生迹象，否则领域短期内难出现显著重估机会。

（吉隆坡7日讯）挥别2018年的凄凉悲惨，安联星展研究相信今年建筑业起伏将相对较小，不排除政府可能在经济增长放缓时祭出更多振兴措施，但除非大型工程出现明显的重生迹象，否则领域短期内难出现显著重估机会。

广告

今年起伏料较小

安联星展研究相信2019年对建筑业将是起伏较小的一年，主要大型工程复苏将带来些许机会，但高铁和捷运三线（MRT3）仅有望在2020年复航，主要是这一年将是希盟政府5年执政期的半程，政府可能有必要进行振兴政策。

“不过，我们相信现有的泛婆罗洲大道、槟城交通大蓝图（P T M P）和第二期巴生河流域双轨铁道工程（K V D T）竞争将相对激烈，而东海岸衔接铁道（ECRL）计划重生则将为承包商带来推动订单增长的机会，并肯定能提振市场情绪。”

该行补充，建筑业已开始调适低赚益和高竞争的领域新常态，相信本地承包商将较外籍承包商更具竞争力，其中捷运二线取消，并最终涅盘重生就是最佳证明。

“我们不排除承包商将探讨更多的海外工程来分散本地业务的挑战，其中金轮企业（KIMLUN,5171,主板建筑组）有望攫取更多新加坡制造订单就是最佳证明。”

尽管如此，安联星展研究说，建筑股当前估值虽遭到低估，但相信除非大型工程出现明显的重生迹象，否则任何重估都是微弱的。

广告

“政府在第11大马计划（11MP）中期评估下调发展开销15%至2200亿令吉，但我们不排除政府可能在经济增长放缓时祭出更积极的振兴措施，其中民生为重的项目将为领域带来些许机遇。”

该行说，虽然领域短期前景欠佳，市场普遍下砍领域2018和2019财政年盈利目标22至25%，但相信现有估值已反映诸多利空，任何的正面效益将是领域重估催化因素所在。

选股方面，金务大（GAMUDA,5398,主板建筑组）凭借较高的盈利能见度、PTMP角色，以及其他政府项目的代表，为大资本建筑股首选，而金轮企业则是更多可负担房屋计划，以及新加坡制造合约流入的大赢家。

另一方面，根据《星报》引述消息报道，KVDT第二期工程预料在本月启动，开始委任新的项目顾问，之后展开公开投标，显示政府开始重启基建活动。

广告

该工程的成本估计介于40亿至45亿令吉，低于原本的59亿令吉。该项目是在14届大选前直接颁发给DMIA工程和国防卫队基金局（LTAT），变天后被新政府取消。

建筑股大涨



建筑股今日大涨，其中金务大涨16仙或6.99%至2令吉45仙，腾达机构（PENTA,7160,主板科技组）升32仙或13.79%至2令吉64仙。