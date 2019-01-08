贸易战冲击显现‧今年出口恐仅增4% 大马11月进出口大幅减速，令市场担心贸易战的冲击开始显现，由于全球经济走疲、晶片销售和商品价走低，以及贸易战悬而未决，经济学家预测2019年出口将走缓，导致2019年经济增长也被拖低。

（吉隆坡7日讯）大马11月进出口大幅减速，令市场担心贸易战的冲击开始显现，由于全球经济走疲、晶片销售和商品价走低，以及贸易战悬而未决，经济学家预测2019年出口将走缓，导致2019年经济增长也被拖低。

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马银行研究表示，2018年11月出口放缓至按年增1.6%（10月为增17.7%）和进口增5.0%（10月为11.4%）。随着全球制造业采购经理指数（PMI）下跌——尤其新出口订单大减，显示去年美中贸易战令商家一度提前进货刺激贸易之后，如今对贸易前景的不利影响升级。

马银行预期2018年全年预计出口增5.8%、进口升4.0%，至于2019年出口增幅则放缓至5.3%和进口反增4.5%。

截至去年首11个月，出口增长6.9%、进口录5.3%上扬。

马银行说，全球经济增长料由2018年3.8%走疲至2019年3.6%，预期全球半导体销售今年增长走疲2.6%至4900亿美元，相比2018年大幅增15.9%至4780万美元。同时预测2019年全球原油价每桶65美元，相比2018年平均71美元；2019年棕油价料微扬至每公吨2350令吉，相比2018年2250令吉；下行风险包括美中贸易战。

大马投行预期2018年出口可增长7.2%，相比2017年升18.8%，2019年预计走缓至5.0%，和全球增长缓至3.4%的走势相符。

国行料维持3.25%利率

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该行预期2019年在内需支撑下经济增长4.5%，国行料维持3.25%隔夜政策利率不变。

电子电器与高基础比较是11月出口下跌主因，全球处于科技减速周期，惟大马投行预期该领域仍可受汽车与物流网（IoT）扶持。

棕油产品和木材出口，也各按年跌21.1%和1.7%，相比10月跌17.3%和12.8%。石油产品从10月的31.2%增长，加速增长至41.2%，化学产品从36.5%缓至15.1%，天然气从2.6%升至26.4%。

肯纳格研究预测2018年第四季出口可录6.9%增长，主要受10月出口增长拉高，相比第三季出口增长5.1%。

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该行预期2018年全年出口将录得6.5%增长，预测第四季经济增长4.8%，相比第三季为4.4%，预期2018年全年增长4.8%（相比2017年增长5.9%），至于2019年经济增长料放缓至4.7%，主要是全球需求和商品价格走低。

不过，联昌研究预期出口可加速增长6.7%，因更高的商品出口抵销贸易战逆风。

联昌认为贸易盈余减半至76亿令吉，一方面是出口剧挫，从10月17.7%跌至1.6%，再出口活动增长也拉高进口增长，10月进口11.4%，相比11月5.0%。

联昌指出，高商品出口，尤其是天然气和棕油出口，预期可抵销制造品受美中贸易战之逆风；维持2019年出口增长6.7%、进口6.0%，2018年出口和进口各增长6.5%和5.4%。

兴业则预期2019年出口仅增长4.0%，2018年出口估计增长5.7%，因全球贸易前景疲弱、中国需求减弱。