法国联赛杯．打败法甲吊车尾不难．大巴黎向6连冠挺进 虽2队同属法甲球队，但无论实力或冬休前的状态皆是云泥之分，大巴黎这赛季联赛出战17场取得15胜2和47分战绩，主场更是9战全胜，并以13分优势继续“统治”法甲。大巴黎上周末在法国杯也以4比0完胜业余球队圣艾薇，联赛杯则从16强出发，当时面对法乙奥尔良以2比1取胜。

巴黎圣杰门欲在法国联赛杯8强打败甘冈以继续向6连冠挺进，负责攻城拔寨的双星姆巴佩（左）与内马尔的发挥至关重要。（图：法新社）

（法国．巴黎8日讯）法国联赛杯8强周三将进行剩余3场赛事，卫冕冠军巴黎圣杰门将主场对阵法甲垫底球队甘冈，实力强横的“大巴黎”应能顺利取胜，以继续向6连冠之路迈进。

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虽2队同属法甲球队，但无论实力或冬休前的状态皆是云泥之分，大巴黎这赛季联赛出战17场取得15胜2和47分战绩，主场更是9战全胜，并以13分优势继续“统治”法甲。大巴黎上周末在法国杯也以4比0完胜业余球队圣艾薇，联赛杯则从16强出发，当时面对法乙奥尔良以2比1取胜。

反观甘冈现以2胜5和11负积11分在法甲“扛大旗”，周末法国杯虽客场战胜业余球队蓬蒂维，但同时也失了2球，之前2圈联赛杯皆通过点球大战取胜，此番面对班霸大巴黎，只能输少当赢。两队曾于这赛季联赛中对战，当时最后赢家为大巴黎。

摩纳哥或保级弃杯赛

另一边厢，摩纳哥将主场面对雷尼斯，经过冬休调整及战术适应，若主队成功寻回遗失已久的状态，以其原本实力应稍胜客队一筹。但雷尼斯冬休前各项赛事取得5连胜佳绩，而且摩纳哥在法甲保级情况日渐险峻，及时放弃杯赛，专注在联赛未尝不是好选择。双方这赛季于法甲的首回合对决，当时客场雷尼斯以2比1获胜。

而波尔多则主场迎来法乙球队勒阿弗尔的挑战，虽客队为8强唯一非法甲球队，实力远输波尔多，但双方于4天前才在同一球场进行法国杯64强对战，当是获胜者为勒阿弗尔，此番在联赛杯“重逢”，客队并非毫无取胜之机。