西班牙杯‧马体会盼首胜希罗纳．皇马矢复仇雷加利斯 皇马已经连续2个赛季在西班牙杯碰上雷加利斯，去年，白衣军团在8强意外被淘汰，这次迎来了报仇机会。然而，皇马进入新年以来状况糟糕，过去2场联赛不胜（1和1负），全队陷入低迷。

（西班牙．马德里8日讯）西班牙杯16强首回合在周中展开争夺，西甲豪门“白衣军团”皇家马德里主场迎来雷加利斯，渴望复仇反弹；“床单军团”马德里体育会遇上希罗纳，盼能打败对手终结不胜尴尬。

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皇马已经连续2个赛季在西班牙杯碰上雷加利斯，去年，白衣军团在8强意外被淘汰，这次迎来了报仇机会。然而，皇马进入新年以来状况糟糕，过去2场联赛不胜（1和1负），全队陷入低迷。

皇马联赛艰难看重杯赛

目前在联赛夺冠希望不大的情况下，白衣军团不得不适当地看重杯赛，但最重要的还是主帅索拉里，需要调动全队状态，重新找回活力。赛前他说：“我们必须更加专注，需要更加努力。（专注杯赛？）对于我们来说每一项比赛都很重要，都意味着重要的荣誉。”

话虽如此，皇马本赛季一直面临锋无力的问题，赛季过半后，他们有将近24%的比赛都无法取得进球，宾泽玛、贝尔、阿森西奥等需要振作。

另一边厢，各项赛事14场不败（9胜5和）的马体会奔赴客场挑战希罗纳，面对这支过去3次对战都无法取胜（3和）的对手，床单军团需要寄望连续3场进球的格列兹曼发力了。

当天，“黄色潜水艇”比拉里尔主场迎来埃斯班奴、加泰则居主碰上法拉多利。