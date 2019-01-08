振则通声波经络治疗仪‧疏通十二经络‧改善血管微循环 我们并不晓得在身体的某处，血管正暗地里慢慢地老化。严重老化的血管若要恢复原状，并不是那么的简单，因此必须趁还来得及挽救之前正视这个问题。

每年佳节回乡探亲，都发现身边的家人愈发苍老，活力一年比一年少。有没有想过献上一份可以改善全家人健康的好礼呢？礼物不讲求数量，一份振则通声波经络治疗仪就够了。人体经络被疏通后，正常的生理功能可恢复，也可维持良好健康状态。何不趁这个佳节，带一份关心给家人，因为没有其它事情比家人的健康更重要。

广告

我们并不晓得在身体的某处，血管正暗地里慢慢地老化。严重老化的血管若要恢复原状，并不是那么的简单，因此必须趁还来得及挽救之前正视这个问题。

经路是人体的总控制系统，也是维持人体健康、长寿的关键

经路是人体的总控制系统，也是维持人体健康、长寿的关键而经络是气血运行的最大通道，经络不通，可能引致气血不足，失眠，腰膝酸软，怕冷，疲劳乏力，五脏六五衰竭，血管病及慢性疾病等问题。改善微循坏障碍的方法就是不断疏通经络，随堵随通，才不会累积成疾病。一旦疏通了经络，全身各组织器官得到气血的温养和濡润，才能恢复正常的生理功能。

由肖正一先生发明，采用德国科技，结合电子工程学和中医学的振则通声波经络治疗仪，是通过特定频段的声波，沿经路的路线传导，加速体内经气的运行，自动疏通阻塞的经络。

血管和血液健康与否，可以透过应用显微仪来检验。

广告

专家研究认为，音乐的频率，节奏和有规律的声波振动是一种物理能量，而适度的物理能量会引起人体组织细胞发生和谐共振现象，这种声波引起的共振现象，会直接影响人们的脑电波，心率，呼吸节奏等，使细胞体产生轻度共振，令人有一种舒适，安逸感。

音律的变化促使人体有一种充实，流畅的感觉。它活化了体内的细胞，加快了血液的流动，激活了人的物理层次的生命潜能。和谐共振可以缓解人们由于各种因素造成的紧张，焦虑和忧郁等不良心理状态，同时也有助于改善生理上的不健康状态。

经过试验证明循经传导声信息的频率范围在8.5至97.3赫兹（Hz）的之间，频率高峰集中在30至40赫兹。也就是这个频率范围的声信号能被经络感觉到，并且沿着经络的路线传导。人体十二经络含有其固定的频率，当振则通声波治疗仪发出与其相同的频率时，将会在人体内产生谐振（共振），进而疏通经络。

振则通声波经络治疗仪

广告

振则通声波经络治疗仪成功获批国际国内发明专利，也通过北京市药监局的严格审批，获得中国人民共和国医疗器械注册证以及医疗器械生产企业许可证。此外，振则通声波治疗仪也被中国航天部用作为航天员进行脑部神经细胞的恢复和再生。

【祝总骧教授】