英联赛杯4强首回合．伯顿凶多吉少．曼市为4冠王拼尽

（英国．伦敦8日讯）看了看对手，就知道“蓝月亮”曼市要在本赛季英联赛杯半决赛首回合取胜是毫无难度。

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刚战罢英足总杯第3圈，曼市接下来又将在周中迎来英联赛杯半决赛首回合，对手是英甲球队伯顿。蓝月亮虽然曾在12月杪时一度在联赛遭遇2连败，但之后迅速寻回状态，先是击败南安普敦反弹、接下来在争冠关键战力挫利物浦，之后在上周末以7比0大胜英冠球队罗瑟勒姆。

如今，曼市在联赛仅落后榜首的利物浦4分，此外在英足总杯已晋级第4圈（32强），加上在英联赛杯走到4强，绝对有机会实现国内三冠王的壮举。

另外，曼市在欧冠16强的对手是德甲锡尔克，他们的实力高出对手一筹，有很大的机会晋级复赛。

在这样的情况下，曼市目前仍手握在本赛季成为四冠王的机会，而该队主帅瓜迪奥拉表示，他们会尽力去冲击各项赛事的冠军。

瓜帅说：“如果想成为顶级球会，你不能放弃夺得任何一项赛事的冠军，或许赛程对于我们的体能恢复不利，但这和你想不想赢球是两码事。”

部分主力料休战应付联赛

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因此，照瓜帅的说法，曼市会尽力在英联赛杯半决赛首回合战胜伯顿。不过，虽说是尽力，但他肯定会以部分替补应战，毕竟在此役后的5天，蓝月亮将在联赛对垒沃尔弗罕普敦。

曼市如今在联赛不容有失，一旦输球就很可能被利物浦抛离，因此对垒在英甲仅排名第9的伯顿，料津琴科和福登等年轻小将将继续首发，主力就养精蓄锐应付联赛。

在这样的情况下，在联赛被贬为替补的热苏斯料将继英足总杯后继续首发，他在对垒罗瑟勒姆时虽打入一球，但也浪费多达4次的破门良机，表现未能让人满意。