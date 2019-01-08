无惧中国乒乓队研究她．伊藤美诚：我会更强大 去年是伊藤美诚蜕变的一年，他面对中国队取得20战12胜成绩，取胜率高达60%。是年11月的瑞典乒乓公开赛，伊藤美诚连续战胜中国女将刘诗雯、丁宁以及当时世界第一朱雨玲，赢得冠军，含金量十足，就此被中国媒体称为“大魔王”。

新一年面对中国各路好手，日本女乒天才伊藤美诚无所畏惧，她要为明年东京奥运会做好准备。（图：法新社）

（日本．东京8日讯）日本18岁女乒天才伊藤美诚希望在全新的2019年为征战明年东京奥运会做好准备，已经成为中国“头号敌人”的她，豪言中国越研究她，她就会努力变得越强大。

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去年是伊藤美诚蜕变的一年，他面对中国队取得20战12胜成绩，取胜率高达60%。是年11月的瑞典乒乓公开赛，伊藤美诚连续战胜中国女将刘诗雯、丁宁以及当时世界第一朱雨玲，赢得冠军，含金量十足，就此被中国媒体称为“大魔王”。

去年世乒赛获MVP

而伊藤美诚本人最满意的比赛，是2018年参加世界乒乓锦标赛女团决赛，她在第一场女单逆转战胜了刘诗雯，比赛前四局两人战成局分2比2，决胜局刘诗雯一度5比1领先，但伊藤美诚冷静应对，才有了完美逆转戏码。

她说：“对我而言最重要的就是进攻，虽然当时对方有几个幸运球，但只要有（进攻）机会出现，我就很有自信。

我觉得那场球，是我（自信心）成长最明显的时刻。”由于在去年世乒赛上保持全胜战绩，伊藤美诚还获得了MVP（最有价值球员）奖。

征奥席位竞争激烈

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由于奥运会乒乓赛女单只有2个参赛名额，日本尚有世界排名第三的石川佳纯、伊藤美诚（现世界排名第7）、平野美宇（现世界排名第9）、佐藤瞳（现世界排名第12）以及芝田沙季（现世界排名第15）竞争，因此伊藤美诚要想出战也并非十拿九稳。

对此这位小妮子表示：“无论是多长时间的对拉相持，多强的扣杀，都必须把面前的每一球打好，才有可能取胜。”

而日本媒体就认为，伊藤美诚去年在国际赛场上出色的表现给了她很好的激励，能够在新一年带来更多好成绩。