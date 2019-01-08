CIES球员身价榜惹争议．莫德里奇竟百大不入 CIES的评判标准不仅参考球员的赛场表现，如进球、助攻等数据，还综合了场上位置、年龄、合同期限和所在联赛竞争力等因素，因此身价前10名皆是新世代的代表人物，如以2亿1800万欧元居首的法国新星姆巴佩、以2亿零30万欧元居次的英格兰射脚凯恩和以1亿9700万欧元排第3的巴西真核内马尔。

（瑞士．日内瓦8日讯）瑞士著名体育研究机构CIES日前公布最新一期欧洲5大联赛球员预估身价榜前100名，姆巴佩与凯恩为唯二突破2亿欧元的球员，占据前2名，内马尔位居第3，“C罗”罗那多前10不入，世界足球先生莫德里奇更是名落孙山，百大不入。

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CIES的评判标准不仅参考球员的赛场表现，如进球、助攻等数据，还综合了场上位置、年龄、合同期限和所在联赛竞争力等因素，因此身价前10名皆是新世代的代表人物，如以2亿1800万欧元居首的法国新星姆巴佩、以2亿零30万欧元居次的英格兰射脚凯恩和以1亿9700万欧元排第3的巴西的内马尔。

梅西勉强挤入前十

而C罗、莫德里奇和苏亚雷斯这些“老当益壮”的球员则身价偏低，年过3旬的球员中唯一位居前10的是已31岁的梅西。

不过，卢卡库这赛季表现糟糕，共上阵25场仅进9球2助攻，近期在索帅旗下才渐渐重拾勇态，但他却以1亿6200万欧元高居第8名。

另外，此榜单前10名皆由中前场球员占据，排名最高的后卫兼非前线球员为以1亿1720万居第21名的利物浦右卫阿诺德。最高价的门将为同属红军的阿里森，他以1亿零560万欧元居第24位；而防守型中场球员当中，切尔西的坎特以9720万欧元居29名身价最高。而近况火热的韩国主将孙兴慜以9390万欧元位列第33名。

共27名球员身价超过1亿欧元，当中英超高达16人最多，前10也有5人，其他则西甲5人、意甲3人、法甲2人，而德甲唯一1人是英格兰新星桑乔，他以1亿1260万欧元居22名。