結束7年馬壁球執教生涯‧格尼維爾將辭總教練 “格尼維爾為人容易相處、和藹可親，並對這領域（壁球）擁有豐富知識，並能夠在訓練中給予細緻且明確的指示。”大馬壁球總會總監瑪廉在文告中表示，“在這7年他與資深球員緊密合作，得到他們的尊重並有着特殊關係，我們會非常想念他。”

（吉隆坡8日訊）大馬壁球總會週二發布文告，宣布大馬壁球隊總教練格尼維爾將於2月28日卸下教鞭，結束其在大馬的7年執教生涯。

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“格尼維爾為人容易相處、和藹可親，並對這領域（壁球）擁有豐富知識，並能夠在訓練中給予細緻且明確的指示。”大馬壁球總會總監瑪廉在文告中表示，“在這7年他與資深球員緊密合作，得到他們的尊重並有着特殊關係，我們會非常想念他。”

而格尼維爾也在文告中表達了對大馬壁球總會、國家體育理事會和國家體育研究院多年以來的支持與給予執教機會表達感激之情，並將在離職前培訓出取代其職位的教練，以及往後大馬球員若前往英國訓練或參賽，他將給予協助。

此前，就有傳聞大馬壁總將流失頗有影響力的教練，當中原因包括合約與壁總的資金問題。而格尼維爾此次離去，勢必會對擁有約30人的大馬壁球隊造成影響。