丹麦拟建9人工岛应付商业活动 丹麦政府周一提出在哥本哈根以南海域兴建9个人工岛，为商业活动提供更多土地。人工岛预计能在2040年全面使用，吸引380个企业进驻，创造1.2万个职位并带来80亿美元（约329亿令吉）经济效益。

（丹麦·哥本哈根8日讯）丹麦政府周一提出在哥本哈根以南海域兴建9个人工岛，为商业活动提供更多土地。人工岛预计能在2040年全面使用，吸引380个企业进驻，创造1.2万个职位并带来80亿美元（约329亿令吉）经济效益。

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去年10月丹麦政府亦提议在哥本哈根海港附近建造一个人工岛，应付人口增长。今次新提议的9个人工岛希望可在2022年开始兴建，面积合共有300万平方米，岛上首个物业预计在2028年推出市场。政府亦期望每个人工岛能集中某一类别的行业，让它们更好地互动，提升协同效应，亦希望把一个滤水厂搬到人工岛上。

政府预计可透过出售岛上的土地来筹集兴建人工岛的部份资金，但整项计划有待国会同意。丹麦商会主席米克尔森表示，相信人工岛可发展成欧洲的“矽谷”，让城市足以跟荷兰阿姆斯特丹、英国伦敦和瑞典斯德哥尔摩竞争。