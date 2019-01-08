财长：目前先发给宗教学校．尽力一次性发学校拨款 财政部长林冠英今日表示，政府将会尽力提早和一次过发出拨款给学校，但目前先发给宗教学校。

林冠英（中）移交模拟支票予慕加希。右为JAKIM总监诺丁和副部长傅芝雅，左起为副秘书长茜蒂莎乌雅和秘书长巴德里和副教长张念群。

（布城8日讯）财政部长林冠英今日表示，政府将会尽力提早和一次过发出拨款给学校，但目前先发给宗教学校。

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他说，要提供一次性和提前拨款的前提是国库要有钱，前朝政府可能因为钱不够所以分批发，但希盟由于透明和系统化的规划，所以可以一次性发出，并让相关单位得以提前规划。

遵循国际标准非政治因素

“我们是遵循国际标准，而不是因为政治因素。”

他是今日在财政部将2500万令吉拨给负责伊斯兰事务的首相署部长拿督斯里慕加希后说，政府也在去年杪拨款10亿令吉特别津贴给公务员，这是在同年内拨出而非隔年，是一项创举。

他重申，只有教育和政治分家，那么，才能实践以知识和卓越为本的教育体系。

抨前朝为账目好看提前结算

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林冠英批评前朝政府为了“账目好看”和不超出赤字目标，在过去几年都是提前一个半月进行年终结账。

他说，这证明前朝政府财务管理不善，因为若延迟至12月结算，资金将耗尽，这显然是不专业削减开销的方法。

他指出，希盟政府如今已将年终结账日期从之前的11月15日延长至12月21日，只有10天的停工期。

他说，国阵时期的政府账目通常在11月15日之前结束，之后就不会再有付款，这种不专业的减开销法使到政府机制在这之后无法正常运作。

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财长说，希盟自去年就做出改革，在12月21日才结账，庆幸还有盈余，未出现赤字，显示政府良好管理财务。

他说，这是健康的现象，反映国家的会计系统符合国际标准。

