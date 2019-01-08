F1．取代阿里瓦贝内．比诺托任法拉利领队 法拉利在文告中表示，“这一决定源自于车队高层的反覆探讨，并结合了阿里瓦贝内本人意愿。感谢阿里瓦贝内为车队带来的宝贵财富，车队过去几个赛季的进步有目共睹，祝愿阿里瓦贝内今后生活更加美满。”

（英国．伦敦8日讯）F1大赛车传统劲旅法拉利周一发布文告，宣布原任领队阿里瓦贝内卸任，并由原技术总监比诺托取而代之。

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法拉利在文告中表示，“这一决定源自于车队高层的反覆探讨，并结合了阿里瓦贝内本人意愿。感谢阿里瓦贝内为车队带来的宝贵财富，车队过去几个赛季的进步有目共睹，祝愿阿里瓦贝内今后生活更加美满。”

阿里瓦贝内于2014年11月就任法拉利领队一职，4年间法拉利不曾赢下F1车手或车队世界冠军。虽然车队于2018年上半季展现出强大的竞争力，但前总公司首席执行员马奇奥尼于去年7月25日逝世后，引发法拉利内部阿里瓦贝内与比诺托之间的权力斗争，导致法拉利在F1下半季表现一落千丈，最终无缘世冠。

比诺托在法拉利技术团队任职超过20年，曾担任车队引擎部门总监，并于2016年升任技术总监，如今他将率领法拉利争夺久未染指的F1车手与车队世界冠军。法拉利上次夺下车手世冠已要追溯至2007年的莱科能，前1次拿下车队世冠则于2008年。

法拉利在今年将由德国4届世冠车手维特尔与摩纳哥新星勒克莱尔为车队争取荣誉。

印度力量：有资金未必有进步

另外，虽然得到加拿大富豪斯托尔为首的财团注资，但印度力量经理绍夫瑙尔仍担心车队无法合理利用资金而导致进步空间有限。

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印度力量车队在本赛季由劳伦斯-斯托尔接手后增加了大笔预算，但车队经理绍夫瑙尔担心自己的队伍无法合理地利用这部分资金而导致进步空间有限。