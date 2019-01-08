NBA．大胡子轰32分14助攻．火箭击退西部领头羊 马刺客场以119比107打败活塞收获5连胜，主帅博波维治执教生涯胜场达1221场与斯隆并列赛史第3，马刺双星德罗赞（26分7篮板9助攻）和阿尔德里奇（25分6篮板）共得51分，活塞格里芬空砍38分8助攻。

“大胡子”哈尔登凭高光表现率队击败金块，目前火箭战绩已升至西部第5（23胜16负）。（图：美联社）

（美国．休斯顿8日讯）NBA昨日进行8场赛事，当中火箭主场以125比113击退西部领头羊金块，“大胡子”哈尔登全场得32分5篮板14助攻，生涯总得分突破1万7000分，赛史第95位。

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除了哈尔登，火箭另有3人得分超过20分，卡佩拉31分生涯最佳，塔克与格林各得21分，2人3分球共21投13中。金块的约季奇以24分13篮板领衔5人上双仍无奈吞败。

博波维治胜场并列第3

马刺客场以119比107打败活塞收获5连胜，主帅博波维治执教生涯胜场达1221场与斯隆并列赛史第3，马刺双星德罗赞（26分7篮板9助攻）和阿尔德里奇（25分6篮板）共得51分，活塞格里芬空砍38分8助攻。

公鹿坐镇主场在爵士刚开场便折损主力控卫卢比奥（伤退）下，最终以114比102战胜客队，再度要回东部兼联盟龙头宝座，安特托孔波得30分10篮板力压得26分的米切尔。

塞尔蒂人全场共8人得分上双，最终以116比95终结篮网5连胜，篮网新秀库鲁斯3分球8投5中共得24分全场最高。

湖人英格拉姆29分6助攻领衔全队5人上双，助队客战独行侠以107比97结束3连败，独行侠新星唐西奇27分8篮板独木难支。

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灰熊客场以95比114不敌鹈鹕吞6连败，鹈鹕的安东尼戴维斯狂砍37分13篮板；国王主场以111比95“破”魔术，福克斯20分5抢断领衔全队6人上双；拓荒者全场6人得分上双，最终以111比101战胜纽约人。

美国NBA篮球常规赛



9日赛程

波士顿塞尔蒂人对印第安纳溜马

华盛顿术士对费城76人

布鲁克林篮网对亚特兰大老鹰

休斯顿火箭对密尔瓦基公鹿

墨菲斯灰熊对圣安东尼马刺

新奥尔良鹈鹕对克利夫兰骑士

达拉斯独行侠对凤凰城太阳

犹他爵士对奥兰多魔术

波特兰拓荒者对芝加哥公牛

洛杉矶湖人对底特律活塞

7日成绩

底特律活塞 负 圣安东尼马刺──107比119

波士顿塞尔蒂人 胜 布鲁克林篮网──116比95

休斯顿火箭 胜 丹佛金块──125比113

密尔瓦基公鹿 胜 犹他爵士──114比102

新奥尔良鹈鹕 胜 墨菲斯灰熊──114比95

达拉斯独行侠 负 洛杉矶湖人──97比107

波特兰拓荒者 胜 纽约人──111比101

沙加缅度国王 胜 奥兰多魔术──111比95