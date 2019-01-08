巴西匪选错对象·劫格斗女被痛殴 有眼不识泰山！一名劫匪想在巴西大城市里约热内卢抢劫一名年轻女子的手机，却很不走运地选错了对象，遇上身怀“绝技”的综合格斗（MMA）女选手，结果不但没得逞，反被痛殴一顿。

薇亚娜是世界上最顶级和规模最大的职业综合格斗赛事UFC的选手。（图：网络照）

（巴西．里约热内卢8日讯）有眼不识泰山！一名劫匪想在巴西大城市里约热内卢抢劫一名年轻女子的手机，却很不走运地选错了对象，遇上身怀“绝技”的综合格斗（MMA）女选手，结果不但没得逞，反被痛殴一顿。

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有“铁娘子”绰号的薇亚娜向体育网站MMA Junkie说，她上周六正在公寓外等待优步（Uber）司机时，遇抢劫，劫匪跟她说，他身上有枪。

一招后背位裸绞制伏

说时迟，那时快，薇亚娜马上本能地自卫还击，向劫匪挥出两拳再踢上一脚地把他打倒，最后还用了一招“后背位裸绞”（Rear naked choke，MMA术语），从背后制敌的招数制伏他，让他乖乖就范。

之后薇亚娜发现劫匪所谓的“枪”其实只是用硬纸板做成的手枪复制品。

27岁的薇亚娜目前是世界上最顶级和规模最庞大的职业综合格斗赛事“终极格斗冠军赛”（UFC）的最轻级别草量级（52公斤以下）的选手。

综合格斗是一种规则极为开放的竞技格斗运动，比赛允许选手使用拳击、巴西柔术、泰拳、摔跤、空手道、柔道、散打等。薇亚娜贴上了那位倒霉劫匪的照片，只见他看起来很沮丧，一脸青肿，没袖的上衣和手皆有血迹，而当时她还使了一招像“木村锁”的招式，即抓住对方手臂，将其反折向后来降伏劫匪，直到警察抵达才松开。

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她告诉该网站，“两拳下去，他很快就倒下了，我想，他害怕极了。”

她说，在把嫌犯交给警察去处理及治疗伤势后，她就回家做晚餐了。在里约热内卢和其他巴西城市，经常发生行凶抢劫。

