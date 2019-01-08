刘鹤意外出现·中美谈判料达共识 为期两天的中美最新一轮贸易谈判周二进入最后一天。外界对于谈判细节依然知之甚少，但中国副总理刘鹤周一意外出现这场副部长级会议，令人意外。

（中国．北京8日讯）为期两天的中美最新一轮贸易谈判周二进入最后一天。外界对于谈判细节依然知之甚少，但中国副总理刘鹤周一意外出现这场副部长级会议，令人意外。

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中方专家称，显示中方高度重视这次谈判，又表示中国会在金融体制、工业政策等方面做出妥协，“至少可达到特朗普的最低要求”。

美国商务部长罗斯周一接受财经新闻台CNBC时表示，他预测北京与华府可望达成“双方都可接受”的贸易协议。他称，即时的贸易问题最容易解决，而要解决知识产权和市场准入等执法问题和结构性改革，则较具有挑战性。

美国代表团由美国副贸易代表格里什率领，但中方一直未透露具体由哪些官员出席本轮谈判。

从内部流出的会场照片显示，刘鹤面露笑容，美方成员则拍手鼓掌，显示气氛相对轻松融洽。与刘鹤同时出现在照片上的还有中国商务部部长钟山和副部长王受文。

北京拿出诚意与美合作

中国外交部表示，北京在化解双方贸易摩擦上拿出“诚意”与美国合作。

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在首日谈判结束后，芝加哥贸易商说，中国进口商在过去这个月第3度大量购买美国大豆。不过自去年12月恢复贸易往来后，中国仅购买约500万公吨大豆，不到前一年的20%。

有分析师认为，即使中美很快可达成协议，也没法扭转中国经济未来数月会继续向下的预期。

美国总统特朗普星期日表示，与中国的贸易谈判进行得十分顺利，而中国疲软的经济给了北京与美方达成协议的理由。罗斯告知CNBC，适当层级官员正举行会谈，有助政府确定如何向前发展。

中国外交部发言人陆慷周一在例行新闻发布会上表示，双方同意就经贸问题进行“积极和建设性”对话，共同努力落实两国领导人所达成的重要共识。