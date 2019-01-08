大马房市现曙光‧莱坊：全球放缓隐忧犹存 莱坊产业顾问公司（Knight Frank）表示，踏入2019年，大马产业市场将可看到隧道另一端出现曙光，尽管外围冲击如全球经济成长放缓的隐忧仍在。

（吉隆坡8日讯）莱坊产业顾问公司（Knight Frank）表示，踏入2019年，大马产业市场将可看到隧道另一端出现曙光，尽管外围冲击如全球经济成长放缓的隐忧仍在。

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房市宏观趋势改善

该公司在最新产业报告中指出，大马产业市场在2018下半年交易活动扬升，2019年财政预算案建议的一些财政措施提供比较明确的指引，投资者信心有一些正面迹象。在该期间落实一些商业产业投资交易，显示产业市场的宏观趋势有改善。

第14届全国大选举行后，市场对住宅产业的信心改善，在市场基本面改善的情况下，发展商看好市场前景，2018下半年更多产业计划推出反映了这一点。

莱坊住宅产业销售与租赁副董事叶洸玮说：“尽管市场挑战严峻，询问与交易活动增加，预计更多卖主和买家在2019年进出住宅产业市场，2019年财政预算案宣布的一些措施，多数是协助首次购屋者，料有助推动房产市场的交易，在海外产业买家的眼中，大马住宅产业具有吸引力，价值水平合理，加上没有额外征收印花税，都是一些利好因素。”

整体来说，2018下半年大马产业市场走势平稳，交易活动并未显著下跌，虽然大马自独立之后首次转换政府，市场仍存在不稳定因素，多数国际评估机构保持大马的财政评级展望，有助维持大马在海外投资者的信心。

办公楼零售产业续面对竞争压力

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在2019年，大马产业市场基本面料进一步改善，并将巩固需求，特别是首次购屋者加入购买行列。工业产业交易保持活力，办公楼和零售产业由于供应处于偏高水平，料继续面对竞争压力。

工业产业方面，莱坊大马资金市场执行董事沈艾南说：“在2019年，预测土地交易活动增多，特别是工业产业发展商准备增购，市场需求强大推动相关交易，特别是工业产业拥有较大增值潜能，业者了解登上工业4.0列车的需要，对发展商和投资者来说，这是个不可错失的机会，通过提供终端使用者适合的产业类型，赚取可观的资金回酬。”

“展望未来，预计新的大型工业发展计划将在策略性地点推行，建议中的巴生英达岛自由贸易区，预测将吸引制造商和物流业者加入投资行列，至于已建立起来的工业园，预测将把一些工厂重建为多层厂房，以缓冲土地成本偏高的压力。”

办公楼市租金稳定

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在办公楼市场，预测租金方面没有显著变动，虽然在2018下半年，一些小型办公领域的出租率下跌，莱坊大马企业服务执行董事郑永坚（译音）说：“迈入2019年，办公楼市场一些租户，料因为竞争加剧面对压力，不过租金保持稳定，较新的办公大厦，将可享有较高租金。共用空间、资讯工艺相关领域的租赁保持活跃。此外，不少老旧的大厦探讨重新定位和装修，以迎合现有租户的需求。”

至于零售产业市场，2018年6月至8月的3个月免税期，推高消费者基本面指数至21年的132.9点高位，该指数随后下跌，不过仍保持在超过100点的扩张水平，在供应超出需求的情况下，零售产业市场料保持竞争力。

与此同时，莱坊大马零售产业租赁顾问副董事潘贝卡说：“零售产业市场依然面临挑战，可以看到购物商场采取措施，改善购物者的体验，例如Fahrenheit88最近迎来大马首个Selfie购物馆，迎合现代新趋势，随著现代购物者普遍具备科技认知，商场开始采用社交媒体吸引购物者。”

“踏入2019年，规模较小和未获主要租户的新商场将面对严峻挑战，在零售商有更多选择下，租金的成长空间有限。”