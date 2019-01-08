金正恩再访华·或商“特金”二会 朝鲜与美国外交陷入困境之下，朝鲜领导人金正恩周一闪电访问中国，是一年内第四次，他将与中国国家主席习近平会唔。分析认为，在第二次“美朝峰会”之前，金正恩访华是要与中方协调立场，并显示北京在朝鲜半岛问题上仍发挥重要影响力。

朝中社发布照片显示，金正恩和夫人李雪主周一下午从平壤火车站出发访华。报道称党政军干部到火车站为金正恩送行。（图：法新社）

（中国．北京/首尔8日讯）朝鲜与美国外交陷入困境之下，朝鲜领导人金正恩周一闪电访问中国，是一年内第四次，他将与中国国家主席习近平会唔。分析认为，在第二次“美朝峰会”之前，金正恩访华是要与中方协调立场，并显示北京在朝鲜半岛问题上仍发挥重要影响力。

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韩联社报道，金正恩乘坐的一列军绿色搭配黄条纹专列在北京时间上午10时55分抵达北京站。金正恩料稍后将与习近平举行会晤。

今次是金正恩今年的首场外交活动。中国官方新华社与朝鲜官方朝中社皆证实金正恩访华的消息，新华社称金正恩应习近平邀请，周一（7日）起访华直至周四（10日）离开。

传闻1月8日是金正恩的生日，中方是否为金正恩设宴庆生，格外引起关注。

朝中社报道，金正恩周一下午与夫人李雪主离开平壤前往中国，随团的有金正恩高级顾问，劳动党中央委员会副委员长金英哲、外长李勇浩、国际部长李洙墉等政府官员。金英哲是金正恩与美国和韩国的外交谈判中的得力助手。

朝媒首公布金访华讯息

这是朝鲜媒体首次在金正恩抵达北京前公布访中的讯息。

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日本放送协会（NHK）记者周一晚拍到，辽宁省丹东市的火车站附近有多辆警车戒备，连接朝鲜的大桥保安亦明显加强。

而日本共同社则引述丹东酒店指出，酒店客人周一下午被禁止进入面向两国边界河流的房间。消息人士说，这是“为防止火车被看到而采取的明显措施。”

10个月内4次访华罕见

外界注意到，这是金正恩在10个月内第4次访华，对于不轻易出访的金而言，这种频率非常罕见。

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其中两次访华分别发生在他与韩国总统文在寅和特朗普举行历史性会面之前，一些人认为这是战略协调的机会。

因此外界认为，金正恩此次突然访华，有寻求北京意见的意味。

而首次美朝峰会已经结束超过半年，但朝鲜的具体去核时间表一直只闻楼梯响。

有报道称，目前特朗普政府已经对金正恩是否能彻底放弃核武器的决心开始产生怀疑，在此背景下，美朝之间的谈判也陷入僵局。

虽然金正恩在新年致辞中，表达了与美国总统特朗普再次会晤的愿望，美国国务卿蓬佩奥也乐观地表示第二次“特金会”为期不远，但朝鲜弃核如何推进仍然存在很多变数，国际社会对朝鲜没有弃核诚意的看法也依然根深蒂固。

这些都令朝鲜始终面对不利的国际环境。因此，如何在外交上取得进展，缓解朝鲜面临的美国经济制裁，是金正恩急于解决的课题。再次访华，必然与就此寻求中国的帮助有关。

第二次“特金会”倘落实，或将进一步确定朝鲜半岛非核化；但金正恩近日也警告，如果美国持续对朝鲜制裁和施压，他可能不得不走上另一条路。



金正恩乘搭绿色专列抵达北京火车站，这是金正恩10个月来对中国的第四次访问。（图：美联社）

金正恩35岁生日当天访华

由于据信1月8日是金的生日，意味金正恩会在中国度过35岁生日。韩联社报道，中方是否为金正恩设宴庆生引关注。

据传，金正恩生于1984年1月8日，但朝鲜未将其指定为公休日。朝鲜媒体周二（8日）纷纷报道他访华的消息，但未提庆生一事。美国前NBA明星罗德曼2014年1月8日曾在平壤体育馆“向最好的朋友”献唱英文《生日快乐》歌，但此后朝媒不再提此事。

金正恩的父亲和祖父的生日分别被定为太阳节（4月15日）和光明星节（2月16日），成为“民族最大节日”。金正恩在生日这天访华，并将同中国国家主席习近平举行会谈，似有凸显日理万机领袖风范的意图。

网上政治评论者“牛弹琴”分析认为，80后的金正恩选择在中国过生日，显示中朝之间有一种特殊友谊，“不管美国怎么施压，不管其他国家怎么挑拨，这还是一种超越寻常的特殊友谊。虽然也曾经有过起伏，但最终还是常来常往，可能也让一些国家大失所望”。

中方或为金正恩庆生

据观测，中方可能举办盛大的宴会为金正恩庆生。去年3月底，金正恩访华时中方曾举办高规格的宴会热情迎送金正恩。分析认为，中方有可能设宴庆生，进一步密切朝中高层关系。

韩国统一部日前刊行的《朝鲜主要人员资讯》中将金正恩标作“生于1984年1月8日，另有82年或83年生的说法”。

次回“特金会”或河内举行

至于“美朝峰会”在哪里举行，韩媒报道，选址可能会是与美国、朝鲜都有外交关系的越南。据报，美国和朝鲜官员近来多次在越南会面，这引发外界猜测河内或将成为第二次“特金会”的举办地。

越南和美国关系良好，亦是朝鲜的长期盟友，朝鲜外长李勇浩去年12月曾到访越南，令外界猜测越南会否是第二次美朝峰会的举行地点；亦有报道说，一名美国国务院高级官员同样去年12月访问越南，未知是否同李勇浩的到访时间重叠。

报道指朝鲜与越南都是迈向经济改革的共产主义国家，加上两国距离接近，交通安排亦较为容易。

总统特朗普星期日曾在白宫对媒体表示，美朝两国正在就第二次峰会上演的地点进行协商。“它（峰会地点）可能会在不久的将来宣布”。他同时指出，制裁仍然完全有效，直到得到一些半岛彻底无核化的积极证据。

专家：寻求中助化解朝美僵局

如2018年一样，金正恩新年出访的第一站仍然选择中国。吉林大学国际政治系教授、朝韩问题专家王生在接受《环球时报》采访时表示，这说明在朝美接触陷入僵局的情况下，金正恩仍然认为，中国才是继续打开内政外交局面的突破口。

王生认为，金正恩这次来访的目的还是跟推进朝美第二次首脑会谈相关。他指出，金正恩这次访华，朝美关系仍处于僵局的状态，如果未来美朝谈判进展顺利，朝鲜的经济重心转移，半岛局势才可能有条件继续回暖，不然如果制裁问题解决不了，半岛局势仍难预测。”

在2019年元旦，金正恩发表贺词，重申要坚定不移地实现朝鲜半岛无核化；愿意进一步发展朝韩、朝美关系，随时准备和特朗普再次举行会谈。

但王生认为，美朝之间毕竟对抗许多年，目前双方都希望对方先走一步，这是不现实的。信任需要有一个过程，需要各个层面的不断接触谈判。

所以在这个过程中，中国将继续作为关键的因素存在，这是别的国家替代不了的。

王生表示，今年是中朝建交70周年，金正恩把今年的第一次出访活动安排在中国，也表明对中朝关系发展的高度重视。习近平曾表明访朝愿望，今年首脑互动可能会格外频繁，包括各个领域的交流和合作。对中朝关系发展和朝鲜国内战略转变是非常关键的一年。