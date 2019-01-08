亚洲杯．首轮纷纷遭遇菜鸟．中韩伊朗皆过关 在C组率先登场的中国在一开场便遭遇吉尔吉斯连番抢攻射门，令中国门前险象环生，中国主帅利皮第24分钟便按耐不住，以于大宝换下金敬道改变进攻阵容。吉尔吉斯于上半场第42分钟成功从左侧发动“手榴弹”攻势，最终由伊斯拉伊洛夫侧身抽射破门，助队先驰得点，同时也是队史亚洲杯正赛首球。

（阿布扎比8日讯）中国、韩国与伊朗周一在亚洲杯小组赛首轮同日出击，不约而同皆对战上演亚洲杯正赛处子秀的菜鸟吉尔吉斯、菲律宾与也门，中韩面临顽抗，最终分别以2比1和1比0艰苦取胜，伊朗则以5比0轻骑过关。

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在C组率先登场的中国在一开场便遭遇吉尔吉斯连番抢攻射门，令中国门前险象环生，中国主帅利皮第24分钟便按耐不住，以于大宝换下金敬道改变进攻阵容。吉尔吉斯于上半场第42分钟成功从左侧发动“手榴弹”攻势，最终由伊斯拉伊洛夫侧身抽射破门，助队先驰得点，同时也是队史亚洲杯正赛首球。

不过，中国在下半场反扑，首先是第50分钟中国发动角球攻势，吉尔吉斯门将马蒂亚什救球时直接将球挡入自家大门，比赛局势回到原点。错失数次破门良机后，中国终于在第78分钟逆转比分，于大宝摆脱盯人后接获长传单刀破门。最终中国成功取得连续4届亚洲杯开门红，但赛后却传出主力射脚武磊肩伤可能缺战次轮的坏消息。

波斯铁骑给也门震撼教育

C组另1场比赛，韩国在主将孙兴慜尚未归队下对战菲律宾，虽全场占据8成控球率、16射门5射正呈一面倒的局势，但“太极虎”最终仅于第65分钟由亚运会金靴黄义助踢进全场唯一进球取胜。

而亚洲第一伊朗在D组面对本赛会世界排名最低的也门，“波斯铁骑”毫不留情地给予这支亚洲杯初哥球队“震撼教育”，全场7成控球率、20射门10射正高水准表现，令也门最终苦吞5蛋大败。

伊朗射脚塔雷米梅开2度、老将德贾加与旅欧双星阿兹蒙和古多斯各入1球。