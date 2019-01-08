穆迪：短期不太可能调整‧大马评级A3稳定 穆迪投资者服务（Moody'sInvestors Service）认为，现有的“A3稳定”评级反映大马经济的大型和多元及稳定的中期经济成长展望。

（吉隆坡8日讯）穆迪投资者服务（Moody'sInvestors Service）认为，现有的“A3稳定”评级反映大马经济的大型和多元及稳定的中期经济成长展望。

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穆迪在《大马政府-A3稳定：常年信评解析》报告中说，虽然政府债务相对偏高，但基于债务结构良好和国内储蓄庞多，部份减轻政府债务压力。

今明年料成长4.7%及4.5%

在报告中，穆迪将大马的经济强稳评为“极高（-）”；机构强稳是“高（+）”；财务强稳是“中等”；风险影响则是“中等（-）”。

穆迪估计，大马今明两年经济成长各为4.7%和4.5%，比较2015至2018年平均增长5%。

穆迪指出，贸易保护主义升温引发的外围逆风，固然会影响大马的贸易活动，而检讨基建项目和公共开支减缓，也可能拉低经济成长。

不过，穆迪说，尽管大马经济成长可能减缓，但依然高于A级经济体中间值。

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穆迪表示，大马政府近期的财政政策意向，特别是取消消费税（GST），将缩小少收入基础，财务调整空间也跟着缩减。

穆迪认为，大马高于A级同侪中间值的债务，确实会影响其评级，幸而深广的资金市场与庞多的储蓄为政府债务提供稳定的融资来源，并局部抵销财政压力。

监管机构运作良好

此外，大马的监管机构运作良好，货币政策也有效操作，这些利多都支援了大马的信贷评级。

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不过，穆迪强调，贪腐无孔不入，打击施政效率，这依然是大马政府的首要挑战。

展望稳定穆迪指出，大马的信评展望为“稳定”，意味短期内评级不太可能调整，信贷限制与信贷优势相互抵销，包括即使在较弱的全球环境中，也依然强韧的经济成长及稳而广的债务融资基础。

穆迪表示，如果财政整顿加强，将考虑调高大马信评；相反的，万一财政展望减弱或债务负担增加，则可能下调大马信评。

穆迪警示，如果政治局势紧张，抑或政府内部份歧加剧，打击了施政效率，影响财政整顿以至外资流入，该机构也可能调低大马信贷评级。