抵挡不住国际关注·泰允暂收留18岁沙地女 18岁沙地少女拉哈．奎农在社媒公开求救，申诉遭家人身心凌辱，若返家肯定会被杀死，而受到国际各方关注后，泰国当局周一晚些时候改变态度，允许她暂时待在该国，好让联合国难民署（UNHCR）鉴定她的申诉。

沙地少女拉哈（左二）周一晚在酒店房间外，跟泰国移民局官员握手。在获联合国难民署保护和许诺助她转往第三国后，她表示，感觉安全。（图：法新社）

（泰国．曼谷8日讯）18岁沙地少女拉哈．奎农在社媒公开求救，申诉遭家人身心凌辱，若返家肯定会被杀死，而受到国际各方关注后，泰国当局周一晚些时候改变态度，允许她暂时待在该国，好让联合国难民署（UNHCR）鉴定她的申诉。

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泰国移民局周一晚发布拉哈与泰国和联合国官员一起离开了机场过境酒店的照片。拉哈过后在推文上称，在联合国的保护下令她觉得安全，并已取回较早前被没收的护照。

此前拉哈用房内家具挡住酒店门，把自己关在房内拒绝离开，并要求与UNHCR官员见面，一度遭泰方拒绝。

泰国移民局局长苏拉查迭说：“她获准留下，目前由UNHCR照料。她随着UNHCR离开了机场。”

他说：“我们不会将任何人送死。我们将会遵守人权法，将尽最佳能力照顾她。”

自称欲逃离家人赴澳洲寻求庇护的拉哈星期日抵达泰国时被拒入境，她在曼谷机场竭尽全力恳求庇护，并在推特请求声援，其推特在短短48小时内已有逾6万6000名追随者，最终在澳洲议员、驻泰国的德国大使和人权组织表示关切后，原本指拉哈缺乏所需文件而拒绝她入境的泰国移民局态度转变，表示不会将她强迫遣返。

拉哈此前通过推特和直播平台告诉媒体，她在科威特旅行时因遭家人身心虐待而逃离。她说，自己原计划在澳洲寻求庇护，并担心若遭泰国遣返回国，“百分百”会遭到杀害。而英国广播公司则报道她已脱离了伊斯兰教，因此害怕遭到父亲的报复。

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泰国官员表示，UNHCR需至少5至7天来评估拉哈的申诉。而驻泰国的UNHCR代表文森迪斯告诉记者，他不晓得拉哈会住在哪里，但她在UNHCR的保护下将会很安全。

他指出，拉哈的父亲将于周一晚飞抵曼谷，他们将询问当事人是否愿意与父亲见面。