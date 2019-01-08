回归韩国羽球队．李龙大剑指东奥 韩国羽总希望30岁的李龙大能够取得2020年东京奥运会资格，目前，该国拥有一大批年轻球员，如催率圭、安世英等，但是想要夺得奥运金牌非常困难。

男双好手李龙大重返韩国羽球国家队，放眼能晋级明年东京奥运会。（档案照片）

（韩国．首尔8日讯）韩国羽总公布了男双名将李龙大回归国家队的消息，而他的目标是剑指2020年东京奥运会。同时，日本著名品牌YONEX宣布赞助韩国羽球队至2020年12月31日。

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韩国羽总希望30岁的李龙大能够取得2020年东京奥运会资格，目前，该国拥有一大批年轻球员，如催率圭、安世英等，但是想要夺得奥运金牌非常困难。

前男双主力高成炫、金萨朗、申白喆等人虽然在今年不会进入国家队，但也可以帮助韩国赢得奥运奖牌，前提是他们成绩好、奥运积分高，才能征战奥运会。

韩国主教练安哉昌表示，他希望韩国可以在东京奥运女双、男双、混双三个项目上夺得奖牌。

YONEX或助韩自由人征团体赛

至于曾在1980年至2008年期间赞助韩国队的YONEX，这次时隔11年再次与韩国羽总合作，缓解了他们的经济压力。因为在去年的雅加达-巨港亚运会上，以年轻球员为班底的韩国遭遇了惨败，后来惨被赞助商VICTOR取消赞助。

而在YONEX签约韩国队后，在退出国家队之后获得YONEX赞助的柳延星等自由人，在未来的汤尤杯、苏迪曼杯等大赛上，或有望代表国家参赛。

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预计韩国选手将从2019年1月的大马羽球超级500赛、印尼羽球超级500赛开始使用YONEX的装备出征国际赛场。