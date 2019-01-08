疑与美政府就2课题闹分歧·世行行长提前卸任 世界银行行长金墉周一突然宣布将于2月1日起辞职，较他目前任期届满时间2022年提前了3年多。

（美国．华盛顿8日讯）世界银行行长金墉周一突然宣布将于2月1日起辞职，较他目前任期届满时间2022年提前了3年多。

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路透社分析，金墉意外辞职，因他与特朗普政府就气候变化以及世行需要更多发展资源问题的看法存在分歧。

特朗普有机会提名属意人选

金墉出掌世行6年，是首位亚裔世行行长，他的决定，将使美国总统特朗普有机会提名属意的新行长人选。各国已批评，美国垄断世行的投票权，对其他国家极为不公。

金墉在向员工发送的电邮中披露，他一向认为，弥合发展中国家巨大融资需求与现有支持数量之间差距的关键是与私营部门合作。

金墉于辞职信中写道，能够担任这个卓越机构的主席，是他的莫大荣幸。世行的工作现在比以往任何时候都更加重要。因为全世界贫困人口的预期数量在上升，气候变化、流行病、饥荒和难民等问题的规模和复杂性也在继续增加。他将努力寻找创新性的方式来为抗击流行病，融资并向受气候变化影响而流离失所的人提供帮助。

世行拥有189个成员国，主要是为开发中国家提供低利贷款，致力于减少贫困、推动共享繁荣、促进永续发展。

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世行与国际货币基金组织（IMF）成立于二战后，并列全球两个最重要的国际金融机构。历届行长向来由美国人出任，而IMF总干事则由欧洲人士担纲。

中国和其他亚洲国家多次对欧美人士垄断世行与IMF领导权表示不满。负责向陷入经济危机的国家提供贷款的IMF目前由法国前财长拉加德掌权。

金墉是一名韩裔美国人，曾任达特茅斯学院校长。2012年，他由美国前总统奥巴马提名担任世行行长一职。

他在离职声明中提到，自己卸任后会立即加入一家民间公司，致力于发展中国家的基础设施建设。他也披露，将会重新加入“卫生伙伴”（Partners in Health）董事会。他在30多年前联合创立这个组织，旨在向贫穷国家提供医药援助。

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总部设在华府的世行宣布，金墉的遗缺将由世行首席执行长格奥尔基耶娃暂代，并将随即启动遴选机制，推选出金墉的继任者。

处理中贷款手法再成焦点

据报，对于下一任行长的人选，特朗普政府的意向将明显体现，如何处理对中国的贷款等将再次成为焦点。

有观点认为金墉突然辞职，原因是与特朗普政府的不和。世行2018年4月决定增资，但美国财政当局作为增资条件，要求大幅减少对华贷款。金墉提高中国的出资比例的同时，承诺改善缩减对华项目的贷款规则，在最后关头实现了增资。

作为世界最大的国际金融机构，世行在传统上由最大出资国美国垄断行长职位美国财长姆钦的发言人表示，姆钦期待与其余24个董事成员国家展开磋商，选出金墉的继任者。

金墉是世行第12任行长。他在任内面对一连串的危机事件，包括整合资源应对叙利亚难民危机。