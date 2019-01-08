传校工报复挥锤砸头·北京小学生遇袭20伤 中国北京西城区周二上午发生校园袭击事件，导致20个小学生受伤，其中3人伤势较重，但无生命危险。肇事男子已经被逮捕。有消息指，事件可能是一名被辞退的校工所为。

袭击事件消息传出后，大批家长到学校了解情况。（图：网络照）

（中国．北京8日讯）中国北京西城区周二上午发生校园袭击事件，导致20个小学生受伤，其中3人伤势较重，但无生命危险。肇事男子已经被逮捕。有消息指，事件可能是一名被辞退的校工所为。

广告

北京西城官微发布通报，称西城区宣师一附小出现的校园袭击事件共导致20个小学生受伤，其中3人伤势较重，但无生命危险。目前，嫌疑人已被控制。北京市区多部门已进行救治和调查工作。

当局并未提及疑犯如何伤害孩子，疑犯的身份和动机等。

北京电视台法治进行时官方微博称，事发在上午11时。根据中国网络流传的微信截图称，共有20多个学生遇袭，其中有不少学生被送进附近医院的重症监护室。当时，学生们正在上体育课。

截图还披露，事件可能是一名被辞退的校工所为。知情人士称，涉事校工使用锤子砸学生脑袋。

网络流传的视频显示，在宣武医院内，至少有8名受伤学生被送进该医院，且医院部份区域已被封锁。拍摄者说，北京市长陈吉宁可能去医院探望受伤学生。

路透社目击，有至少6辆警车停靠在学校附近的医院外。警方拒绝回应电话询问。

广告

在中国，暴力犯罪事件罕见。但近年不时有针对学校的袭击，2017年1月，广西一位农民因生活不如意以及相邻琐事产生报复杀害幼童之念，砍伤12名幼童。他在上周被执行死刑。