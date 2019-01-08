争取国会批建围墙拨款．特朗普将演说视察边界 为争取国会批准美墨围墙的拨款，美国总统特朗普周一表示，他将发表全国电视演说，并在本周前往美墨边界进行视察。特朗普要求拨款兴建边界围墙，令他与民主党控制的众议院陷入僵局，导致联邦政府局部停摆17天。

（美国．华盛顿8日讯）为争取国会批准美墨围墙的拨款，美国总统特朗普周一表示，他将发表全国电视演说，并在本周前往美墨边界进行视察。特朗普要求拨款兴建边界围墙，令他与民主党控制的众议院陷入僵局，导致联邦政府局部停摆17天。

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特朗普一直要求国会通过56亿美元（约235亿令吉）拨款，用于建设连接墨西哥边境的围墙，惟民主党一直坚拒有关要求，导致联邦政府因支出法案卡关而被迫关门。

或颁布紧急状态令绕过国会

美国副总统彭斯表示，特朗普对是否颁布全国紧急状态令，目前尚未作出决定。特朗普可透过颁布全国紧急状态令的方式，绕过国会拨款兴建围墙。

特朗普星期日向媒体表示：“我们正考虑颁布紧急状态令，因为我们正面临全国紧急状态事件。”他上周五也称，他倾向从国会获得建墙经费，但也不会犹豫透过颁布紧急状态令绕过国会兴建围墙。

特朗普将在当地时间周二晚上9时（大马时间周三上午5时）向全美发表电视讲话，探讨美国南部边界的人道和国家安全危机。建设美墨围墙是特朗普竞选承诺之一，他强调边境围墙对于国家安全是必需的，可阻止恐怖主义、非法移民等问题进入美国。他也宣称会要求墨西哥为筑墙买单，惟遭到对方拒绝。

美国多家主流电视台已同意直播特朗普讲话。

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民主党籍众议员批评筑墙“又贵又无效、且不道德”。联邦众议院议长佩洛西和民主党参议院领袖舒默发表联合声明称，若特朗普讲话含错误信息，电视台应予民主党人同样透过电视时段作回应。

美国政府部份停摆已进入第三周，越来越多的民众开始感到压力，特别是领食物券补助的贫困人士。