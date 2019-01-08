丝丝街美化工程展开．麻坡陋巷也有春天 陋巷也会有春天！为使后巷成为美丽与清洁的天堂，麻坡市议会正如火如荼展开美化丝丝街上城的3条后巷，好让当地商家共同并永续经营，打造一个拥有“遗产、清洁与安全”的社区环境。

商家在后巷摆放桌椅，好让顾客在后巷体验享用饮食的滋味，更营造绿意美观的后巷。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡7日讯）陋巷也会有春天！为使后巷成为美丽与清洁的天堂，麻坡市议会正如火如荼展开美化丝丝街上城的3条后巷，好让当地商家共同并永续经营，打造一个拥有“遗产、清洁与安全”的社区环境。

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星洲日报《大柔佛》社区报得知，丝丝街3条后巷美化工程，包括：彩绘与麻坡事物相关的壁画、建造走道、装置花草饰品等，除了营造清洁环境，也让商家能在后巷摆放桌椅，让顾客能在后巷饮食。

这主要配合麻坡市议会推动“城市遗产、清洁与安全”之计划，将丝丝街打造成一个有遗产、清洁与安全的社区。

民众壁画打卡新景点

目前，壁画与彩绘部份已完成，成为许多民众打卡新点，更成为友族新人拍摄结婚照片的新热点之一。

据麻坡市议会的资料显示，该会共拨出2万令吉由本地画家、学校及非政府组织彩绘热带雨林自然生态的壁画，让游客对我国热带雨林自然生态更为了解、唤醒国人对之的保护意识。

而民众或游客只要扫描壁画旁的二维码，便能阅读到相关的历史与故事。

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另外，丝丝街与二马路之间的后巷也预计耗资30万令吉充作发展工程，包括：重建沟渠及美化。据市议会的计划，届时有意开放让小贩或各相关的摆摊业者营业，改造后巷成一个休闲区，且更具商业与经济效应。

蔡伟明：具特色社区吸引游客

行动党市议员党鞭蔡伟明受星洲日报《大柔佛》社区报记者访问时，表示期盼此项计划能够得到丝丝街与二马路一带的商家配合，共同打造一个更清洁与卫生的社区，除了让商家们对本身的社区拥有归宿感，也盼能吸引游客一再重游。

他说：“当然，也让原本简陋，甚至是脏臭的后巷，能改造成一个具有特色的社区新景点，不只吸引游客，也让本地民众能前去观光，进一步刺激市区的夜间生气。”

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以他个人观点，后巷并非只供小贩摆摊售卖饮食，也可让一些艺文工作者等等摆地摊营业，不一定要有摊口。

他指出，国外许多后巷设为自由市场，处处可见摆地摊，同样吸引许多人潮。

蔡伟明也表示，目前，麻坡市区一旦到了晚上许多商家皆没开门营业，以致市区热闹不起来；加上退休城的印象仍深深烙印在许多人的脑海，期盼此项工程及将来的一些发展计划，能改变麻坡市区的夜间面貌。

丝丝街后巷壁画也成为友族新人拍摄结婚照片的新热点之一。（图：星洲日报）

过往予人脏臭与简陋的后巷，摇身一变成为年轻一代相约前去相聚的去处。（图：星洲日报）

丝丝街一间售卖服装的业者灵机一动，在店后开辟一个吧台售卖煎蕊（cendol），吸引不少顾客。（图：星洲日报）

以花草植物创造而成的壁画，反映我国热带雨林的特色。（图：星洲日报）

后巷建筑物历史悠久，经过壁画彩绘后赋予新生命。（图：星洲日报）