争议声中就任台大校长·管中闵：绝无反顾 台湾大学历经悬缺1年多无正式校长的日子后，周二正式由管中闵宣誓上任新校长。就职仪式在支持与反对声中进行，管表示会确保台大的国际竞争力，不会被边缘化，期盼为台大带来新气象，让学术生态更多元。

（台湾．台北8日讯）台湾大学历经悬缺1年多无正式校长的日子后，周二正式由管中闵宣誓上任新校长。就职仪式在支持与反对声中进行，管表示会确保台大的国际竞争力，不会被边缘化，期盼为台大带来新气象，让学术生态更多元。

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为防止出现混乱情况，典礼现场有200警员戒备。现场挤满台大师生，场外有支持的师生举起“有你真好”的标语，也有反对者高呼“可耻”。出席典礼的包括前校长李嗣涔、陈维昭、杨泮池，以及代理校长郭大维等。

管中闵致词时表示，将全力以赴，绝无反顾。

他引用美国前总统詹森之言，指“昨天的风雨过去，明天才是我们奋战的战场”。

台大自去年起遴选新校长，遴选委员会选出管为新校长，但因管被指涉利益冲突、抄袭论文，以及曾赴厦门大学兼职，致任命受阻。直至去年底，时任教育部部长叶俊荣同意对管的任命，令事件划下句点。但叶俊荣翌日辞职，亦成为事件中下台的第3位教长。