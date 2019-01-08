销售触底 利空反映‧产业股有望扭转劣势 国内产业领域未售库存仍庞大，复苏依然缓慢。惟分析员认为，预期低迷房屋销售已达谷底，2019年料将好转，产业股的主要利空已全面反映在估值里，有望扭转目前劣势。

（吉隆坡8日讯）国内产业领域未售库存仍庞大，复苏依然缓慢。惟分析员认为，预期低迷房屋销售已达谷底，2019年料将好转，产业股的主要利空已全面反映在估值里，有望扭转目前劣势。

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马银行研究指出，政府及私人产业发展商将于3月联手推介“居者有其屋计划”，料有助改善2019首半年的房屋销售活动。

过去记录显示，1998年的金融风暴使房产价格崩跌36%，当局于1998年12月及1999年第四季推出“居者有其屋计划”后，带动1999年的房屋销售强劲增长33%。

该行指出，2019年的“居者有其屋计划”的其中利惠，包括在2019年1月1至6月30日之间，首次购屋者在购买每间值30万至100万令吉的房屋，将可获得免付印花税。预料这有助吸引一些房屋购兴及减少房屋库存。

目前银行更愿意借贷，调查显示，本地数家银行支持政府促销屋价30万令吉以下可负担房屋的措施。

银行所提供的奖掖包括为首次购屋者提供比市场低的固定房屋贷款利率及逾100%按金融资。同时有关产业众筹平台的替代融资的详情将在今年首季公布。

购屋者大选后搁置购屋

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该行指出，2018年的马股产业指数全年重挫29%，比较综指则仅跌约6%，特别是在2018年509全国大选后换新政府引来诸多不明朗因素，使潜在购屋者暂时搁置购屋计划。同时政府检讨、延迟或甚至取消前朝的一些大型基建计划，重新调查吉隆坡64块土地交易等，都严重打击产业领域的交易情绪。

“2018年第三季的未售出住宅产业库存（包括兴建中及完成的产业）增加至12万7267间（按年增加31%及按季增加0.9%），其中61%或7万7118间（按年增加21%及按季增加2%）是兴建中的产业，它们大部份座落在吉隆坡（占17%）、雪兰莪占15%、柔佛州占13%及霹雳则占11%。”

该行表示，2018年第三季的房屋产业交易按年增加5.5%及按季增加9.8%，至5万零117间，总值178亿令吉（按年增加5.1%及按季增加17.2%），主要是获得2018年6至8月间零消费税的免税假期、市场消费情绪改善及发展商积极推出更好购屋配套等利好所激励。

房市不景气 发展商“现金为王”



产业发展商多采取“现金为王”的策略，采取高折扣以减少库存、延迟推介新产业、减少行销开支转向数码行销平台、沽售非核心土地或是降低在某些发展计划的持股等，以应付深具挑战的产业市场。

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大部份产业发展商都未能达到2018年的销售目标，除了UEM阳光（UEMS,5148,主板产业组）、森产业（SIMEPROP,5288,主板产业组）、绿盛世（ECOWLD,8206,主板产业组）、双威（SUNWAY,5211,主板工业产品服务组）等。这主要是疲弱的购屋情绪及缺乏新计划推介，使发展商在2019年继续保持谨慎，预期产业销售额将平平无奇。

首选股实达

该行对产业领域持策略性正面评级，首选产业股为实达集团（SPSETIA,8664,主板产业组），主要是它在2018年12月中成功沽出其伦敦巴特西电力站第二阶段商业单位，料使其2020至2021年盈利将大增，使其目标价定在2令吉73仙；UEM阳光则开始从其澳洲产业计划攫取利润，马银行研究给它目标价为1令吉，皆给予“买进”评级。该行也上调马星集团（MAHSING,8583,主板产业组）评级至“买进”及下调恒大置地（TAMBUN,5191,主板产业组）至“守住”。