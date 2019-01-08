华尔街日报再爆1MDB案内幕．“中提助还债换合约” 美国《华尔街日报》引述一份密谈会议纪录，声称中国高级官员在2016年，向前首相拿督斯里纳吉提出条件，即中方协助偿还一马发展公司（1MDB）债务，以换取中资获得大马各项“一带一路”的建设计划合约。

（吉隆坡8日综合讯）美国《华尔街日报》引述一份密谈会议纪录，声称中国高级官员在2016年，向前首相拿督斯里纳吉提出条件，即中方协助偿还一马发展公司（1MDB）债务，以换取中资获得大马各项“一带一路”的建设计划合约。

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中资在大马的“一带一路”建设计划，包括已经被搁置的泛沙巴天然气输送管工程，及正在重新谈判的东海岸铁路计划（ECRL）。

报道声称，这是1MDB舞弊案件最新爆出的内幕，当时的中国高级官员，向到访的大马代表表示，中国可运用影响力，尝试让美国及其他国家，放弃调查纳吉和亲信等人涉嫌挪用1MDB公款一案。

“根据马来西亚当局搜索纳吉办公室所得的会议记录，中国官员献议到调查1MDB案的《华尔街日报》驻港记者住所和办公室安装窃听器，以确定泄密者身份。”

一马发展公司弊案涉及多国调查，已被视为全球规模最大的金融丑闻之一。美国指控1MDB在2009至2015年间，遭不当挪用至少45亿美元，并指纳吉收受了6亿8000万美元。

报道指出，在马中官员密会数个月后，大马前朝政府同意中资入股东海岸铁路计划，及泛沙巴天然气输送管工程，并签署总值340亿美元的合约，由中国多家银行提供建设资金，以及由中国工人承建。

林冠英：将向华尔街日报取会议记录

查东铁沙天然气管协议

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另一方面，财政部长林冠英表示将会查实有关中国和大马已协议好通过协助偿还一马发展公司（1MDB）债务，来换取大马同意由中资企业承建东海岸铁路与泛沙巴天然气输送管计划的事项。

他在财政部移交2500万令吉拨款给负责伊斯兰事务的首相署部长拿督斯里慕加希后向媒体说，政府目前并不知道此事，他将会去查究会议记录。

“我们都知道成本上涨，但是否有此协议，我需要去调查之前的记录，我们有兴趣索取《华尔街日报》的会议记录副本。

“如果有白纸黑字和明确细节，我们会探究下去。”

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他说，这两项计划的成本价格无疑被夸大，就好比沙巴的天然气管计划，政府支付了83亿令吉，高达88%的总工程付费，但实际工程只完成10%，当中肯定有问题。

阿兹敏：对报道不知情

经济事务部长拿督斯里阿兹敏阿里在受询时，也说对相关报道并不知情。

他说，新政府需要审视完所有事件，以确保涉及政府的事务和程序都是透明运作，这是新政府的立场。

询及是否会向中国当局查询此事时，他说，事实上，新政府已向所有人，包括其他国家的有关当局发出明确讯息，新政府须要外国政府当局的支援与支持，以协助我国调查涉及1MDB的案件。