供纳税人参考．所得税呈报表指南上载 内陆税收局指出，2019年所得税呈报表指南已经上载至该局官网，以供纳税人参考。

（雪兰莪．八打灵再也8日讯）内陆税收局指出，2019年所得税呈报表指南已经上载至该局官网，以供纳税人参考。

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内陆税收局在文告中指出，上述文件可以通过两个管道取得和下载，分别是浏览官网www.hasil.gov.my，点击主选单“Borang”，选择选单“ProgramMemfail Borang Nyata（BN）Bagi Tahun 2019”。

另外一个管道则是官网的快速链接，可以通过以下网站：

（一）国文版

http://lampiran2.hasil.gov.my/pdf/pdfam/ProgramMemfailBN_2019_1.pdf

（二）英文版

http://lampiran2.hasil.gov.my/pdf/pdfam/ProgramMemfailBN_2019_2.pdf

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文告指出，任何疑问，民众和纳税者可以通过拨打热线1-800-88-5436查询。