Eric Liew侮辱元首丢职．连累公司遭抨击 华裔男子Eric Liew因在社交媒体上发表侮辱原任国家元首苏丹莫哈末五世的言论，结果因此丢了饭碗，还连累公司遭抨击。

albert chai（左一）亲自接见阿敏苏古（褐色衣服）等人，并聆听有关eric liew是否被炒或自行辞职的诉求。（图：星洲日报）

（吉隆坡8日讯）华裔男子Eric Liew因在社交媒体上发表侮辱原任国家元首苏丹莫哈末五世的言论，结果因此丢了饭碗，还连累公司遭抨击。

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Eric Liew所工作的公司大马Cisco System公司执行董事Albert Chai今日对此表态，表示他已离职，但基于公司条款的关系，他拒绝透露对方是被解雇或自行辞职。

而巫青团也于昨天及今天两度派人到大马CiscoSystem公司，昨天是由巫青团团长拿督阿斯拉夫前来移交备忘录，而今天雪州巫青团副团长阿敏苏古则前来了解Eric Liew是否真的已遭这间公司解雇，并获得该公司执行董事亲自接见。

巫青团：要求Cisco24小时回应

他事后向媒体指出，他对于Albert Chai的亲自接见感到满意，但是针对EricLiew是否被炒或是自行辞职一事，他希望获得一个白纸黑字的回应。

“虽然大马C i s c o脸书专页昨日已发帖指Er i cLiew已离开公司，但是没有提及他是被炒或是自行离职，所以我们会给大马Cisco24小时要求他们给予一个满意的回应，否则我们会采取其他行动。”

他补充，他希望大马Cisco可以借鉴本田公司在处理有关其员工评论兴都庙骚乱事件中丧命的消拯员莫哈末阿迪一事，迅速及透明地处理，并强调这不是一个种族课题。

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对此，受询及Eric Liew是被炒或自行离职，AlbertChai仅回应他们遵守公司条款，不能透露员工个人资料，并指出Eric Liew自昨日起已离开Cisco Malysia。

“他在网上发表的言论属于个人声明，不代表公司的价值观。而且我们目前正在采取措施以教育公司员工。”