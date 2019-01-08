【暖势力】拥急救证书自备医疗品．摩哆救护队抢先施救 摩哆车因其体积小巧、行动方便，广为用作送餐、送货、送信，甚至有人用来救护，在救伤车未抵达现场前抢先施救。

莫哈末道菲一身整齐制服，与他贴上MediBike字眼的摩哆车，让民众更容易辨识。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹8日讯）摩哆车因其体积小巧、行动方便，广为用作送餐、送货、送信，甚至有人用来救护，在救伤车未抵达现场前抢先施救。

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彭亨州志工团体是马来西亚慈善基金会属下的非政府组织，这个团体于去年8月起在关丹创设一支摩哆车志愿救护队（MediBike），为民众提供免费救护服务。

成立至今虽有4个月，但队员仅3人，当中一人也因课程未完成还未被正式录取。队员少的最大原因，是需自备摩哆车，有时甚至自掏腰包来购买药水及胶布等基本医疗配备。

道菲：愿牺牲时间帮人

队员之一的莫哈末道菲（19岁）说，除了硬体设备的需求，更重要是一颗爱心，愿意牺牲时间去帮人，还要具备合格的救护证书，少一项都难做到。

这名在餐馆工作的年轻人，试过一上班就接到求救电话，所幸雇主体谅，给予他方便，支持他去帮助人。

“成为合格队员前，先要通过大约一个月的救护课程，学习心肺复苏（CPR）、初级创伤救护、使用自动体外心脏电击去颤器（AED）等紧急医疗救护法，并通过相关考试取得一纸证书。

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自掏腰包及友人资助

“然后配合工余时间，何时何地接到电话都须在20分钟内到达，少一点意志力都难做到。”

他说，下班高峰期的求救来电最频密，试过一天3通。

由于是非政府组织经营，团队平日获民众或友人资助燃油及医药，经费不足时仍需靠自己。

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哈斯鲁丁：协助民众分文不收

团体拯救及医护组主任莫哈末哈斯鲁丁（26岁）说，他们的存在是在救护车未抵达前，先助伤者包扎或急救，在救伤车抵达后，还会给予适当配合。

“队员有驾驶执照，也须经过正规团体训练如消防训练、红新月会颁发的急救证书，而且协助民众分文不收。”

盼各县属设摩哆救护队

他说，队伍目前只在关丹地区活跃，但他的理想是希望全彭每个县属都至少有1至2队站岗，而北根和淡马鲁已经在筹备当中。

“一旦志愿者增多，我们可以优先在主要道路及住宅花园这类人流密集区先设立队伍。”

也是摩哆车志愿救护队成员之一的他，表示自己从中学已开始参与红新月会。虽然当年参加不为兴趣，但在一次偶然帮助跌伤的伤者后，让他改变了。

“第一次将自己的知识派上用场，原来有能力帮助人，满足感是那么的大。”

他说，有朋友最近将救护队的照片上载脸书后广传，有不少人愿意加入，但知道自备摩哆车和经费后难免却步。

“我们能理解，甫出社会的年轻人虽有一股热血，但薪资不高的同时，还要负担各种开销，确实不容易。”

他也说，急救是一项需要学习的技术，希望急救知识能够普及化，让人们即使身在现场，都不止持手机拍摄或撑伞遮阳，而是真正帮助到伤者。

要加入救护队成员，须先通过正规训练，包括参与消拯局训练。（图：星洲日报）

摩哆车志愿救护队曾在甘巴当往来双溪索路为车祸伤者施予援手。（图：星洲日报）

莫哈末哈斯鲁丁（左）和莫哈末道菲示范协助伤者包扎。（图：星洲日报）

莫哈末哈斯鲁丁（左）和莫哈末道菲团队中唯二成员，他们都希望这项服务将来可以涵盖全马。（图：星洲日报）

在救护车未抵达前，骑摩哆车的救护员率先到达，以专业知识协助初步救治。（图：星洲日报）